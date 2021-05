Havlová se nechala naočkovat proti koronaviru a trpí. Fanouškům se svěřila s tím, co nyní zažívá

„Pohled na krásné věci nás povznáší. Obklopujte se krásou, co to dá. Mám za sebou první vakcinaci. Nerada. Velmi nerada, ale podřídila jsem se celku. Vím, že jsou jiné varianty virů, nejsou to mutanti – a proto mě tato asi příliš neochrání. Třeba ano. A vás taky,“ začala.