„Když si vezmu, že je vám dohromady skoro 100 let…“ Krainová poprvé fotila se svou sestrou

I když byla starší sestra slavné modelky delší dobu veřejnosti spíše neznámá, začíná se to měnit. A to zejména poté, co zhubla přebytečná kila a může se pyšnit luxusní postavičkou. Vypadá to tedy, že Simona je inspirací nejen neznámým lidem, ale i svým blízkým. Právě díky své sestře totiž Yvona výrazně zhubla.Simonina sestra se tak nyní nestydí více odhalit, a tak se pustila do spolupráce se svou sestrou a na chvíli si vyzkoušela roli modelky. O video z backstage se pak Simona podělila na svém Instagramu.Simona na videu pózuje v černém body s dlouhým rukávem a límečkem, zatímco její sestra oblékla sukni do pasu a krátký top. A jak už bylo jasné z focení, ani na place, ani v životě mezi těmito kráskami nikdy nepanovala rivalita. Spíše naopak – vzájemně se podporovaly a inspirovaly, ať už jde o zdravý životní styl a přístup k životu jako takovému či o něco jiného.A jak na společné focení těchto krásek reagovali lidé? Byli naprosto u vytržení. Mnozí z nich nevěděli, kam se dívat dříve.A i další se přidávali. „Ty vado, vy to umíte,“ chválili je.Někteří byli zcela ohromeni proměnou Simoniny sestry.„Sestra je teda také pořádná krasavice, a ta postava!“ přidávali se ostatní.Objevovaly se tak komentáře o tom, jak jsou obě moc krásné, nádherné, že jsou „kočky“ a „šťabajzny“. A v neposlední řadě padly i zmínky o tom, že jim to spolu hezky jde.Někteří dokonce nevěřili tomu, že má Simona tak pohlednou a sexy sestru: „Ty jo, to je vaše sestra? Ta vypadá úžasně! Vy taky samozřejmě!“Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

