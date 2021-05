https://cz.sputniknews.com/20210507/koronavirus-v-cesku-ockovani-lame-rekordy-cislo-r-klesa-14397315.html

Koronavirus v Česku: očkování láme rekordy, číslo R klesá

Koronavirus v Česku: očkování láme rekordy, číslo R klesá

Situace s pandemií covidu-19 se v Česku nadále zlepšuje, byť pomalu. Ve čtvrtek laboratoře odhalily 1559 nových případů koronaviru. Včera navíc padl očkovací... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Včera přibylo téměř o čtvrtinu méně nově nakažených než minulý čtvrtek, kdy bylo zaznamenáno 2 228 počet případů. S denními počty nakažených klesá i týdenní průměr na sto tisíc obyvatel: v pátek za celou Českou republiku klesl na 111, zatímco ve čtvrtek hodnota dosahovala 117.Kromě toho klesá i reprodukční číslo R, které udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný. To se ve čtvrtek o čtyři setiny snížilo na hodnotu 0,81.Celkem bylo za více než rok trvání pandemie odhaleno přes 1,6 milionu nakažených. S covidem-19 zemřelo 29 608 lidí. V posledních dnech s koronavirem umírá 30 až 40 lidí denně.Očkovací rekordyPozitivní zprávou je i výrazný nárůst počtu očkovaných. Ve čtvrtek bylo naočkováno 81 753 lidí, což je nejvíce za celou dobu očkovací kampaně, která byla spuštěna na konci prosince a o zhruba 3 800 více než minulý čtvrtek, kdy byl dosavadní rekord. Premiér Andrej Babiš na sociální síti vyzval obyvatele, aby se registrovali na vakcinaci.Celkem bylo od prosince podáno zhruba 3,42 milionu dávek a plně je naočkováno 1 045 154 lidí. V Česku se nejvíce očkuje vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech, kterou bylo aplikováno 78 % veškerých dávek. Dále se v Česku očkuje vakcínami Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.Očkování v Česku probíhá ve vlnách. Nejdříve se dostalo na klienty domovů pro seniory a zdravotníky. Později se přidávali senioři či učitelé. Dnes je registrace otevřená pro všechny obyvatele starší 50 let a mladší pacienty s vybranými nemocemi. Babiš dříve sliboval, že by se od příští středy mohla spustit registrace k očkování pro lidi od 45 let.Děti se vrací do škol, obchody otevírajíVe čtvrtek vláda rozhodla, že se žáci druhého stupně základních škol vrátí od pondělí 10. května do lavic, a to ve všech krajích. Pro druhý stupeň bude platit rotační výuka.V pondělí se otevírají i všechny maloobchodní prodejny. V obchodech by měla platit stávající opatření, a sice limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest.Kromě toho se v pondělí otevřou muzea a památky ve všech krajích, kde zatím nebyly přístupny veřejnosti. Další rozvolnění v oblasti kultury by mohlo nastat od 17. května. Ministr kultury Lubomír Zaorálek ve čtvrtek sdělil, že venkovní akce s účastí až 700 sedících diváků a vnitřní akce s účastí až 400 diváků by se mohly konat už od 17. května. V pondělí o tom však bude muset rozhodnout vláda.

