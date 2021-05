https://cz.sputniknews.com/20210507/lekar-vysvetlil-o-cem-svedci-studene-ruce-14398168.html

Lékař vysvětlil, o čem svědčí studené ruce

Lékař vysvětlil, o čem svědčí studené ruce

Studené ruce vždy svědčí o křečovitém stahu cév. Promluvil o tom v rozhovoru pro portál Zvezda lékař neurolog Pavel Chorošev. 07.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-07T12:25+0200

2021-05-07T12:25+0200

2021-05-07T12:25+0200

zdraví

krev

tlak

ruce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1087/90/10879011_0:50:1437:858_1920x0_80_0_0_6d883305bcbb231a75576a2d9bbd61af.jpg

„Jiná příčina ani nemůže být. Avšak příčiny těchto křečovitých stahů mohou být různé. Může to být patologická reakce na chlad, jednou z příčin je Raynaudova nemoc,“ vysvětlil Chorošev.Podle jeho slov může tento jev být také reakcí organismu na snížení krevního tlaku nebo na léky.„Když se z nějakého důvodu sníží u člověka krevní tlak, organismus to bere jako vážnou ztrátu krve. Dochází ke křečovitému stahu cév končetin, aby byl omezen příliv krve do nich, aby byly jakoby dočasně obětovány. Stah je dost silný na to, aby se staly ruce studenými,“ dodal odborník.Tři skryté symptomy kardiovaskulárních chorobKardiolog Dmitrij Napalkov uvedl dříve v pořadu rozhlasové stanice Govorit Moskva tři skryté symptomy kardiovaskulárních chorob.Podle jeho slov k nim patří zvýšený krevní tlak, I když se přitom člověk cítí dobře, poruchy srdečního rytmu a presynkopický stav. Lékař vysvětlil, že bychom neměli odůvodňovat zvýšený krevní tlak přílišnou únavou nebo změnou počasí. V takovém případě musíte určitě navštívit lékaře.Je třeba také dávat pozor na problémy s arytmií, protože v těchto případech může nemoc podle slov odborníka probíhat bez symptomů. Problém spočívá v tom, že když začíná arytmie, zvyšuje se nebezpečí vzniku trombu v srdci. Tento trombus se může utrhnout a fakticky ucpat otvor jakékoli cévy. Může to být věnčitá tepna, která vyživuje srdce, a bude to infarkt; mozková tepna, a dojde pak k mozkové mrtvici; může to být ledvinná tepna a dojde k infarktu ledviny – stává se to sice málokdy, ale stává se; může to být horní okružní tepna a dojde k trombóze střeva,“ vysvětlil Napalkov.Presynkopický stav může být také spojen s vážnou arytmií, a proto odborník doporučuje věnovat tomuto stavu zvláštní pozornost zejména ve druhé polovině života. Podotkl, že podobný stav může být netypickým projevem infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.

https://cz.sputniknews.com/20210506/odvazna-veresova-si-zacvicila-jogu-jenom-v-plavkach-reakce-na-sebe-nenechaly-dlouho-cekat-14392010.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

krev, tlak, ruce