Martin Netolický čelí následkům svého svědectví. Jan Hamáček ho připravil o funkci na České poště

Martin Netolický čelí následkům svého svědectví. Jan Hamáček ho připravil o funkci na České poště

Pardubický hejtman Martin Netolický byl odvolán z dozorčí rady České pošty. Podle českých médií stojí za tímto rozhodnutím ministr vnitra a předseda ČSSD Jan... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Kontroverzní svědectví hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického ohledně plánované cesty Jana Hamáčka do Moskvy a jeho záměru získat politické body díky nákupu Sputniku V, které Netolický poskytl serveru Seznam Zprávy, má svůj první dopad na kariéru bývalého místopředsedy ČSSD. Dnes česká média informovala, že první vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček odvolal Netolického z dozorčí rady České pošty.Českou poštu má na starosti právě ministerstvo vnitra, v jehož čele stojí Jan Hamáček. Místo Netolického v dozorčí radě by měl obsadit předseda Asociace krajů Martin Kuba.Oficiální důvod odvolání Netolického z rady však Jan Hamáček nesdělil. Podle slov Netolického o svém odvolání s Hamáčkem také nemluvil.Hamáček o vyjádření NetolickéhoKdyž novináři Janek Kroupa a Kristina Ciroková na webu Seznam Zprávy zveřejnili reportáž, v níž tvrdili, že měl Hamáček dne 15. dubna jednat s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD) o „plánu“ vyměnit kauzu Vrbětice za dodávku milionu dávek vakcíny Sputnik V, strhla se mela. Od té doby tato skandální informace rezonuje českou politickou scénou. Nyní se ministr vnitra k celé záležitosti vyjádřil a snažil se uvést věci na pravou míru.Jako první se Hamáček snažil vysvětlit, co vlastně bylo předmětem jeho schůzky s Netolickým, která se konala v polovině dubna.Dodal, že mezi nimi neproběhla „žádná debata o Vrběticích, žádná debata o utajovaných skutečnostech“.

