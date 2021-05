Dříve bylo oznámeno, že si pracovníci závodu v Baltimoru spletli ingredience dvou různých vakcín proti koronaviru, v důsledku čehož bylo pokaženo 15 milionů dávek vakcíny J&J.Podle vládního zdroje je FDA znepokojen eventuálním znečištěním jiných partií, které se vyráběly současně s vadnými dávkami. V současné době zkoumá americký regulační úřad možnost použití asi 70 milionů dávek vakcíny J&J vyrobených na tomto závodě.Podle informací NYT činí celkové množství „podezřelých“ dávek vakcíny J&J dodaných do EU, Kanady a JAR, šest až devět milionů.Přípravek od společnosti Moderna zvítězil v nominaci Nejlepší vakcína proti covidu na Světovém kongresu vakcín 2021. Sputnik V a vakcína AstraZeneca byly nominovány do užšího výběru v této nominaci. Kromě toho byla „dost vysoko oceněna“ vakcína od společností Pfizer a BioNTech. Kritéria výběru nejsou známa.V dubnu chtěly regulační úřady USA zakázat použití vakcíny Johnson & Johnson kvůli trombóze u naočkovaných osob. Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) oznámil, že v USA bylo použito přes 6,8 milionu dávek tohoto přípravku a zaznamenáno přitom šest případů těžké formy trombózy u naočkovaných osob.Začátkem dubna bylo 15 milionů dávek vakcíny Johnson & Johnson pokaženo kvůli tomu, že se pracovníci závodu této americké společnosti v Baltimoru dopustili chyby při míchání složek vakcín od dvou výrobců. FDA provádí prověrku tohoto podniku.

Média informují o pravděpodobné závadnosti 70 milionů dávek vakcíny Johnson & Johnson

Byla oznámena pravděpodobná závadnost 70 milionů dávek vakcíny proti koronaviru Janssen od americké společnosti Johnson & Johnson, jejíž kvalitu ověřuje Úřad pro kontrolu potravin a léčiv USA (FDA). Uvádějí to noviny The New York Times s odvoláním na vlastní zdroje.