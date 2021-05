Moskva reagovala na Naďovo prohlášení o vzpomínkové akci slovenských motorkářů

https://cz.sputniknews.com/20210507/moskva-reagovala-na-nadovo-prohlaseni-o-vzpominkove-akci-slovenskych-motorkaru-14403414.html

Slovenské úřady by měly naslouchat náladě veřejnosti v zemi, která vyjádřila přání uctít památku obránců země, kteří zahynuli během 2. světové války, a nezasahovat do rozsvěcování lamp s částí věčného ohně z Ruska.

Slovenští motorkáři, kteří se zúčastnili ceremoniálu přesunu části věčného ohně od hrobu neznámého vojáka u Kremelské zdi v Moskvě na Slovensko, plnili svoji vlasteneckou povinnost na památku padlých v boji proti nacismu, a je nepřijatelné aplikovat na ně jakékoli represe na Slovensku, uvedl Sputniku Mogilevskij.Připomeňme, že slovenský ministr obrany Jaroslav Naď v komentáři k ceremoniálu napsal na své facebookové stránce, že slovenští motorkáři se stali „užitečnými idioty“ ruské propagandy a zejména ruských tajných služeb.Podle Nadě, pokud motorkáři věděli, že přijmou Věčný oheň z rukou předsedy Ruské historické společnosti, který je současně i ředitelem Služby vnější rozvědky Ruska, pak jsou v tomto případě „vlastizrádci jednající v zájmu cizí mocnosti“.Odpověď z Moskvy„Neřekl bych, že nás nějak silně znepokojují prohlášení ministra obrany Slovenska k ruským organizátorům ceremonie, zejména proto, že jeho role není v současné konfiguraci v evropském prostoru příliš jasná - zdá se mi, že slovenské ozbrojené síly jsou nyní kontrolovány nikoli z Bratislavy,“ řekl Mogilevskij.Občané Slovenska v komentářích k prohlášení Nadě navíc zcela jednoznačně uvedli svůj postoj, jak poznamenal zdroj Sputniku.„Jakákoli vláda musí počítat s lidovými náladami a lidové nálady vidíme - 150 obcí vyjádřilo přání přijmout část věčného ohně a rozsvítit jej v lampách. Bylo by nedbalostí a politickou krátkozrakostí ze strany současných slovenských úřadů, pokud by zabránili slovenskému lidu v uskutečnění této touhy vzdát poctu jak sovětským osvoboditelům Slovenska, tak těm, kteří bojovali proti nacistům v řadách slovenských ozbrojených sil, a byli účastníky Slovenského národního povstání,“ uvedl Mogilevskij.Dotyčný také vyjádřil naději, že slovenští motorkáři nebudou v souvislosti s uvedeným stanoviskem ministra obrany vystaveni žádnému obtěžování.„Koneckonců, pokud člověk u moci hází slova jako ,vlastizrádci‘, pak vyvstává otázka - jde o nezodpovědné prohlášení jiného východoevropského intrikána, který zpochybňuje přínos svého lidu k vítězství nad nacismem, nebo budou následovat některé právní kroky?“ ptal se Mogilevskij.Připomněl, že během 2. světové války mnoho slovenských vlastenců hrdinsky bojovalo spolu s vojáky Rudé armády a osvobozovalo Slovensko od nacistů. Dodal, že slovenští motorkáři, kteří přijeli do Moskvy pro věčný oheň, jsou podle něj vlastenci své země, velmi vzdělaní a hodní lidé.Přesun části věčného ohně na SlovenskoMinulou středu v Moskvě předseda Ruské historické společnosti a ředitel Služby vnější rozvědky RF Sergej Naryškin předal část věčného ohně účastníkům občanského sdružení Motorkáři Slovenska. „Památka na společný boj s fašismem je naším společným mravním orientačním bodem. Upevňuje přátelství a spolupráci mezi našimi zeměmi a je přísným varováním o tom, že tragédie, k níž došlo v polovině 20. století, se nesmí nikdy opakovat,“ prohlásil Naryškin.Slovenští cyklisté v rámci historicko-pamětní akce Cesta hrdinského ohně zapálí věčný oheň ve speciálních lampách na pamětních místech ve 268 slovenských městech, mj. v Bratislavě, Zvoleni, Liptovském Mikuláši, Svidníku a Bánské Bystrici. Zapálení části věčného ohně umožní symbolicky vyjádřit vděčnost a úctu vojákům a důstojníkům Rudé armády, kteří v době druhé světové války osvobodili Slovensko od fašistických útočníků. Akce se konala za podpory Ruské vojensko-historické společnosti.

