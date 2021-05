https://cz.sputniknews.com/20210507/nejvyssi-predstavitel-llr-promluvil-o-skutecne-obcanske-valce-v-donbasu-14397537.html

Nejvyšší představitel LLR promluvil o „skutečné občanské válce" v Donbasu

Nejvyšší představitel LLR promluvil o „skutečné občanské válce“ v Donbasu

Konflikt na Ukrajině je „skutečná občanská válka", a je třeba o tom hovořit nahlas, řekl v interview pro Sputnik nejvyšší představitel samovyhlášené Luhanské... 07.05.2021

2021-05-07

2021-05-07T10:43+0200

2021-05-07T10:45+0200

svět

ukrajina

„Myslím si, že ho ani nelze hodnotit jinak, protože v souladu s Minskými dohodami jsme dosud de jure občany Ukrajiny,“ řekl Pasečnik.Uvedl, že Ozbrojené síly Ukrajiny střílejí na své občany jen proto, že lidé v LLR nesouhlasili s politikou, kterou se jim snažily vnutit politické úřady, které se dostaly k moci na Ukrajině nezákonnou cestou.„Nesouhlasili jsme s tím, že dominující zásadou má být fašismus. Nesouhlasili jsme s tím, že musíme přepisovat naše dějiny. Nesouhlasili jsme s tím, že musíme definitivně zapomenout ruský jazyk a přestat se přátelit s Ruskem. Byli jsme naopak pro to, abychom mohli svobodně mluvit rusky, chtěli jsme přátelství s Ruskem, chtěli jsme zachovat naši identitu, chtěli jsme zachovat naše dějiny,“ dodal Pasečnik.Vyzval ručitelské země, aby reagovaly tvrději na porušování Minských dohod Kyjevem.„Jsem přesvědčen, že jak Berlín, tak i Paříž jsou již unaveny neschopností Kyjeva domlouvat se,“ řekl Pasečnik v rozhovoru pro Sputnik. Podle jeho slov se mj. „tvrdošíjně snaží zavírat oči před snahou Kyjeva přepsat Minské dohody“.„Neslyšel jsem ani jednou, že by představitelé Speciální monitorovací mise OBSE zaznamenali přesun těžkých ukrajinských zbraní ze strany Kyjeva ke kontaktní linii. Ani Berlín, ani Paříž o tom neučinily žádné prohlášení. Zato učinily mnoho prohlášení o tom, že do Voroněže dorazilo velké množství tanků na vnitřní ruské vojenské cvičení. To je dost divné,“ podotkl Pasečnik. Zdůraznil, že podobné chování nepříliš odpovídá roli zprostředkovatelů v urovnání konfliktu a ručitelů plnění Minských dohod. „A přitom je řád ‚normandské čtyřky‘ rozepsán, existuje a platí. A velmi doufáme, že zdravý rozum přece jen zvítězí. Chtěli bychom samozřejmě, aby k tomu došlo co nejdříve a aby ručitelské země podnikaly přece jen tvrdší opatření vůči narušiteli, vůči zemi, která neplní Minské dohody. Vůči Ukrajině,“ řekl.Pasečnik přitom poukázal na to, že LLR je ochotna plnit Minské dohody v plném rozsahu. „Budou-li Minské dohody od začátku až do konce splněny, budeme samozřejmě tyto dohody plnit,“ řekl.Takzvaný „normandský formát“ jednání o Ukrajině existuje od června roku 2014. V průběhu oslav 70. výročí vylodění spojenců v Normandii projednali tehdy vedoucí představitelé Německa, Ruska, Ukrajiny a Francie poprvé urovnání konfliktu v Donbasu.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samozvaným LLR a DLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se stalo obětí tohoto konfliktu asi 13 tisíc lidí.Otázka urovnání situace v Donbasu se projednává mj. v průběhu schůzek v Minsku kontaktní skupiny, která od září roku 2014 schválila již tři dokumenty reglementující kroky pro deeskalaci konfliktu. Avšak i po dosažení dohod o příměří pokračují mezi stranami konfliktu přestřelky.

