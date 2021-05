https://cz.sputniknews.com/20210507/odbornik-prozradil-doplnek-s-nimz-bude-kava-dvakrat-prospesnejsi-14399051.html

Odborník prozradil doplněk, s nímž bude káva dvakrát prospěšnější

Káva ve spojení s citrónem se stává dvakrát zdravější, je ale důležité si pamatovat, že tento nápoj prospívá zdraví jen za umírněné konzumace, uvádí portál... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že do organismu se dostává dvojitá porce antioxidantů, protože flavonidy, které káva obsahuje, ve spojení s vitaminem C působí na volné radikály dvakrát aktivněji. Vitamin C a kofein mají kladný vliv na imunitní systém.Aktivní látky v kávě a citrónu mohou člověka povzbudit, zvýšit jeho práceschopnost a zesílit soustředění pozornosti.Ruský lékař Sergej Ivanov v rozhovoru pro portál Zvezda již dříve upozornil, pro koho může být káva smrtelně nebezpečná. Vysvětlil, že nápoje obsahující kofein napomáhají normalizaci krevního tlaku, časem se však začne organismus vyčerpávat a vzniknou problémy s nervovou a kardiovaskulární soustavou.„Léky obsahující kofein, velké množství kávy, vyvolává to závislost na kofeinu, také různé adaptogeny, ženšen, eleuterokok a všechny ostatní, ty také nepřivedou k tomu, že se krevní tlak normalizuje, ale zbytečná stimulace organismu nikdy neprospívá,“ řekl v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Govorit Moskva.Lékař doporučuje při každé prudké změně krevního tlaku navštívit neodkladně lékaře. Ivanov upřesnil, že podobná problémy mohou svědčit o vážném onemocnění srdce nebo mozku. Kardiolog řekl, že před příjezdem záchranářů je třeba nemocného uložit a pozvednout mu nohy. Kromě toho je třeba dát pacientovi menší množství tekutiny, ale nedávat v žádném případě nitroglycerín.

