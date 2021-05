https://cz.sputniknews.com/20210507/pamiatka-na-druhu-svetovu-vojnu-je-jednym-z-pilierov-vztahu-medzi-slovakmi-a-rusmi-14400652.html

Pamiatka na druhú svetovú vojnu je jedným z pilierov vzťahu medzi Slovákmi a Rusmi

Igor Borisovič Bratčikov je od konca novembra novým veľvyslancom Ruskej federácie na Slovensku. Prvý rozhovor pre Sputnik sme venovali nadchádzajúcemu výročiu... 07.05.2021

V priebehu víkendu si pripomenieme porážku nacizmu a oslobodenie Európy. Ako si tieto udalosti pripomenie ruské veľvyslanectvo?Tento rok, rovnako ako aj v predchádzajúcich predpandemických rokoch, sa samozrejme budú konať pietne akty a spomienkové podujatia k výročiu konca vojny. Podľa našich informácii sa týchto podujatí zúčastnia ako prezidentka, predseda parlamentu či premiér, tak aj ministri či vedúci rôznych štátnych inštitúcií.Veľvyslanectvo dostáva – a dostalo ešte aj v priebehu dneška – pozvánky od samospráv či spoločenských organizácií ako Slovenských zväz protifašistických bojovníkov na podujatia po celej krajine. V rámci našich možností sa snažíme týmto pozvánkam vyhovieť a podujatí sa zúčastniť. Chcem preto využiť tento priestor a za spomínané pozvánky sa poďakovať.Porážku nacizmu si teda pripomínate už niekoľko mesiacov?Áno. Ešte raz chcem zdôrazniť, že bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu, bez ohľadu na aktuálnu pandemickú situáciu, sa na rôznych pietnych miestach po celom Slovensku uskutočnili pamätné podujatia. Začali na východe Slovenska a končia sa na západe krajiny, pričom tieto podujatia vyvrcholia práve tento víkend 8-9. mája na bratislavskom Slavíne.Na Slovensku pôsobíte takmer pol roka. Zúčastnili ste sa teda pietnych aktov na viacerých miestach Slovenska. Aký dojem vo Vás zanechali tieto podujatia a ľudia na nich?Na východ Slovenska sa mi ešte nepodarilo zavítať, no v ďalších regiónoch som bol. Naposledy 30. apríla v Žiline som si na pozvanie mesta a samosprávneho kraja uctil pamiatku padlých vojakov na vojenskom cintoríne Bôrik.Zistil som, že na Slovensku absolútna väčšina obyvateľstva chápe úlohu Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu. My sa zase na týchto podujatiach snažíme zdôrazniť spoločný vklad všetkých národov, ktoré boli súčasťou vtedajšieho Sovietskeho zväzu, ako aj úlohu československého armádneho zboru generála Svobodu, miestnych partizánov a, samozrejme, nesmieme zabúdať ani na rumunské jednotky, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri oslobodzovaní slovenského územia.Antifašistický odkaz mája 1945 je teda pre rusko-slovenské vzťahy kľúčový...Áno, zachovávanie pamiatky na udalosti druhej svetovej vojny spája naše dva národy, je jedným z pilierov vzťahov medzi Slovákmi a Rusmi. Väčšina ľudí ako na Slovensku, tak aj v Rusku pozná pravdu o tom, čo sa udialo pred 76 rokmi.Na rozdiel od mnohých európskych štátov, tu na Slovensku sa zachováva civilizovaný a úctivý vzťah k pamiatke osloboditeľov. A to platí ako pre politickú oblasť, tak aj pre spoločenskú oblasť. Bez ohľadu na politické zafarbenie vlád. Toto je pre nás veľmi dôležité a vážime si to.Rovnako ako aj starostlivosť o pamätníky a hroby červenoarmejcov padlých území Slovenska, ktorá je zakotvená v Rusko-slovenskej medzivládnej dohode o hroboch padlých vojakov a civilných obetí vojny.O mesiac si pripomenieme ďalšie významné výročie. V júni uplynie 80 rokov od prepadnutia ZSSR.Je to jeden z najtragickejších dátumov v ruských dejinách. Preto si ho pripomenieme aj tu na ambasáde a v závislosti od pandemickej situácie aj na Slavíne.V súvislosti s týmto dátumom by som chcel zdôrazniť, že Sovietsky zväz položil na oltár víťazstva 27 miliónov životov. To znamená, že každá jedna rodina v Sovietskom zväze bola zasiahnutá vojnovými udalosťami.V dejinách zostanú vždy dátumy 22. jún 1941 a 9. máj 1945 vzájomne prepojené. A táto prepojenosť sa prejavuje aj v našom ponímaní vojnových udalostí. Vždy 9. mája hovoríme, že je to sviatok so slzami v očiach: na jednej strane je to pre nás dôvod na obrovskú hrdosť, no na strane druhej vždy myslíme na milióny obetí, ktorými bola sloboda našej krajiny a ďalších európskych štátov vykúpená.

wwwbuerger.. Pouze Rudá armáda nesla největší tíhu WWII a taky jí sama vyhrála. 7

hack Samozřejmě souhlas, pro amrdóly byla 2. světová procházkou růžovým sadem. 6

