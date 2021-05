https://cz.sputniknews.com/20210507/pomnik-vlasovcu-v-reporyjich-byl-posprejovan-muze-se-jit-rovnou-doznat-vzkazal-vandalovi-novotny-14398724.html

Pomník vlasovců v Řeporyjích byl posprejován. „Může se jít rovnou doznat,“ vzkázal vandalovi Novotný

V noci na pátek někdo namaloval znak SS na pamětní desce věnované vojákům Ruské osvobozenecké armády v pražských Řeporyjích.

Policie na svém Twitteru oznámila, že ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) na Twitteru uvedl, že pomník byl již vyčištěn.V dalších příspěvcích napsal, že pachatele při činu natočily kamery. „Videa tři. Může se jít rovnou doznat,“ uvedl Novotný.Rovněž přidal fotografie pamětní desky a poděkoval šéfovi technické čety.Pomník vlasovcům v PrazePamětní deska vlasovcům (ROA) byla v Praze odhalena loni v dubnu. Vedení městské části Řeporyje uskutečnilo plán, který dlouhodobě vyvolával emotivní reakce jak příznivců, tak odpůrců. Hlasitý protest proti tomu, jakmile byla myšlenka oznámena, uvedla ruská strana. Ruské velvyslanectví v Česku v reakci na to upozornilo Vládu ČR, že odhalení takového pomníku by se stalo porušením závazků Prahy podle úmluvy o zločinech proti lidskosti. V souladu s chartou Norimberského procesu jsou totiž zločiny vlasovců kvalifikovány jako účast na spáchaných nacisty válečných zločinech.Vlasovci byli sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem. ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání, Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila. V sovětských letech bylo jméno Andreje Vlasova synonymem zrádce.Generálporučík Rudé armády Vlasov se v létě 1942 dostal do obklíčení a vzdal se do zajetí, později se stal hlavou ROA, která válčila ve složení ozbrojených sil nacistického Německa. V souladu s verdiktem vojenského kolegia Nejvyššího soudu SSSR bylo 11 generálů ROA včetně Vlasova v roce 1946 popraveno.

bob nacisticky zmrd novotny vlastne priznal ze pospinili pietne miesto pomocnikom a brutalnym vrahom Vlasovcm.. cize opat raz verejne priznal ze oslauje nacizmus.. za co je v kazdom normalne state trest.....fasiticke vyzrate ***** 7

Renegát A jak to má ten parazit z Řeporyj "pěkně srovnané" v té své henlainovské palici = když se jednalo o pomník maršála Koněva, tleskal jeho zhanobení jako malé dítě když dostane čokoládku...a teď najednou volá na pomoc všechny dostupné policejní složky?? Možná si na vyšetřování do Řeporyjí pozve i agenty CIA ;))) 6

