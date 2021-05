https://cz.sputniknews.com/20210507/poslanec-kobza-vlasovci-propustili-zajate-nemce-kteri-se-prazanum-mstili-i-9-kvetna-14405282.html

Poslanec Kobza: Vlasovci propustili zajaté Němce, kteří se Pražanům mstili i 9. května…

Poslanec Kobza: Vlasovci propustili zajaté Němce, kteří se Pražanům mstili i 9. května…

Poslanec za SPD Jiří Kobza dnes uctil památku rudoarmějců a padlých Čechů, kteří se zasloužili o osvobození Prahy od nacistů.

Pane poslanče, jsme na vokovickém hřbitově. Jsou zde také pohřbeni sovětští vojáci i padlí Češi z pražského (květnového) povstání. Jak se díváte na to, jak se oslavy konce války během let proměňují, jak je z kolektivní paměti vytěsňována role SSSR při osvobozování naší země, jak lidé – částečně i kvůli covidu – zapomínají?Jiří Kobza: Že si to čím dál méně lidí pamatuje, je logické, jelikož pamětníci vymírají. Bohužel současní lidé jsou mnohdy pod vlivem snahy o přepisování výsledků druhé světové války, kdy vidíme naprosto historicky nepodložené snahy obvinit SSSR, že rozpoutal druhou světovou válku; je snaha jej obvinit i z průběhu tohoto konfliktu, přičemž zásadní historické okolnosti nejsou zohledňovány.Myslím, že je důležité, že jsme se dnes na místě tohoto pohřebiště sešli. Bok po boku zde leží padlí, jak čeští bojovníci, tak bojovníci Rudé armády, která přijela na pomoc Praze. Vezměme v potaz fakt, že Pražané měli nedostatek munice, pořád proti nim stála Schörnerova armáda, která měla skoro milion lidí a byla výborně vyzbrojená.I to, co se děje v poslední době kolem vlasovců mi přijde „humorné“, protože vlasovci jsou uznaní váleční zločinci za to, co prováděli (také) v Polsku během povstání ve Varšavě. Považuju je za dezertéry: nejprve dezertovali z Rudé armády, potom v květnu 1945 dezertovali z wehrmachtu. Nakonec Buňačenko dezertoval od Vlasova, protože Vlasov o jeho snaze utéct přes Prahu ani nevěděl, jak ukazují některé zdroje. Buňačenko si potřeboval zajistit, aby po něm během ústupu nestříleli spolu s Němci i Češi. Proto se snažil dosáhnout dohody, jenže u Čechů neuspěl.A tak po odchodu z Prahy Buňačenko propustil všechny zajaté Němce, vrátiv jim zbraně. A to byli pak ti Němci, kteří vraždili české občany ještě i 9. května. Taková je historická pravda o vlasovcích a buňačenkovcích. Vše ostatní je zvrácená ideologie a překrucování dějin, s čímž se nemohu ztotožnit.Mohl byste ještě slovem okomentovat událost ve Vrběticích, tj. onu sedmiletou kauzu, která jako kostlivec vypadla ze skříně? Únik informace či samo sdělení o sabotáži, kterou někteří považují za teroristický akt, byl načasován na dobu před 9. květnem. Náhoda?Na medializaci kauzy se výrazně podílel Janek Kroupa (Seznam zprávy, pozn.red.), a další novináři, kteří nějaké informace poskládali dohromady.Ministr vnitra se vyjadřoval v tom smyslu, že šlo o to, zda informace o vrbětické sabotáži projde dříve tiskem, nebo zda ji nejprve přednese premiér. Teď to načasování v momentě, kdy si připomínáme konec války, kdy si připomínáme 350 000 obětí (povražděných/umučených) v řadách Čechoslováků, kdy si připomínáme 22 000 československých vojáků, kteří padli v různých bitvách proti Němcům po celém světě, kdy si připomínáme 135 000 padlých rudoarmějců při osvobozování Československa, ale také 32 000 padlých rumunských vojáků, kteří bojovali proti nacistům u nás… Časová souslednost mi přijde skutečně nápadná. Jde o snahu tuto památku odstrčit do pozadí.Když se obvinili Rusové (agenti „Boširov“ a „Petrov“), nečekalo se na výsledky vyšetřování, byli rovnou vyhoštěni ruští diplomati. Jakmile čelí podezření Jan Hamáček (z ututlání Vrbětic výměnou za vakcínu Sputnik V), sám vicepremiér hovoří, že by rád viděl důkazy proti němu. Že nebyly předloženy důkazy o vině Rusů, to jaksi nikomu nevadí. Rovněž mainstream tvrdí, že máme jen jednu vyšetřovací verzi. Vždy jsem si myslel, že verze znamená jednu z možností. Jinak přece nelze hovořit o verzi, ale o jasné věci, která se má zakládat na zřejmém důkazu. Nic z toho tu není. Jak to dopadá na naši demokracii?V první řadě – pokud vím, terorismus je dílem propagandy. Provést teroristický akt, aniž by se byl k němu někdo přihlásil, je samoúčelné, riskantní, nákladné, hlavně to nesplňuje sám účel teroristického útoku.Jsem velmi rezervovaný, abych Vrbětice chápal jako teroristický útok. Můžeme spíše připustit sabotáž či nešťastnou náhodu. V obou případech je těch otazníků mnoho. Jak se zmínil pan prezident Zeman, je tu i možnost, že to celé jsou zpravodajské hry. Myslím si, že tato záležitost musí být celkově vyšetřena.Mě jako občana zajímá, co tam bylo uloženo, kam to mělo být prodáno… Z toho je třeba vycházet, zasadit událost do kontextu a časového rámce. Přijde mi, že se řeší až konec, nikoli začátek, tedy podstata. Měli bychom si klást otázku, komu by to mělo vyhovovat, kdyby sklad vybuchl. Viník musí být přesně vypátrán, ať už to bude soukromník či ať to budou státní orgány. Trest musí být nemilosrdný.Pojďme k úvodu. Kdo těží z diskreditace SSSR? Z vytěsnění jeho zásluh o poražení nacismu?Jsme svědky propagandy, ba přímo demagogie. Vydělávají na tom kruhy, které zde prosazují EU, NATO, které staví na ztrátě naší samostatnosti, jimž nevadí naše hlubší podřízenost těmto strukturám. My v SPD k tomuto proudu rozhodně nepatříme.Díky za rozhovor.

