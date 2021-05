https://cz.sputniknews.com/20210507/psakiova-se-chysta-opustit-funkci-tiskove-tajemnice-prezidenta-usa-14397093.html

Psakiová se chystá opustit funkci tiskové tajemnice prezidenta USA

Jen Psakiová, mluvčí amerického prezidenta Joe Bidena, plánuje odstoupit asi za rok, uvádí televizní kanál CNN. 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov se dohodla s Bidenovým týmem právě na roční spolupráci. „Myslím, že za rok nebo přibližně za rok převezme tuto funkci jiný člověk,“ uvedla v podcastu novináře Davida Axelroda, jehož záznam byl uveřejněn na webových stránkách televizního kanálu.Psakiová je známá svými kontroverzními výroky i ostrou kritikou na adresu Ruska, zejména krymského referenda a znovusjednocení poloostrova s Ruskou federací. Podle jejích vlastních prohlášení je její negativní image v ruských médiích způsobeno „ruskou propagandou“. Psakiová, která je málem slavnější mediální osobností v Rusku než ve své vlasti, byla opakovaně předmětem kritiky a parodií, zejména kvůli přeřeknutím a zmatkům, kterých se dopouštěla při diskusích o světové politice.Známé jsou její výroky o zemním plynu, který „je přepravován plynovodem ze západní Evropy přes Ukrajinu do Ruska“ (později se opravila), a tradiční „musím si to upřesnit v kanceláři“. Také v tisku je jejímu autorství připisována fráze s hrozbou vyslání americké flotily k pobřeží Běloruska, ale řada médií to nazývá výmyslem.Psakiová se polekala Lincolnova „ducha“ a přerušila vystoupeníKoncem dubna se Jen Psakiová domnívala, že se na briefingu objevil duch 16. prezidenta Spojených států Abrahama Lincolna. Během jejího projevu před novináři byl slyšet hlasitý zvuk podobný skřípání. Jak je vidět na záběrech zveřejněných ABC News, mluvčí Bílého domu se zpočátku polekala, ale poté našla východisko.„Nebojte se. Je možné, že se tady toulá duch Lincolna,“ řekla Psakiová a pokračovala v projevu.

