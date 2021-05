https://cz.sputniknews.com/20210507/rrtv-usvedcila-porad-newsroom-na-ct-z-neobjektivity-slo-o-zebricek-covidovych-dezinformatoru-14404826.html

RRTV usvědčila pořad Newsroom na ČT z neobjektivity. Šlo o žebříček „covidových dezinformátorů“

RRTV usvědčila pořad Newsroom na ČT z neobjektivity. Šlo o žebříček „covidových dezinformátorů“

Pořad Newsroom na ČT dostal upozornění od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) ve věci porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

2021-05-07T21:52+0200

2021-05-07T21:52+0200

2021-05-07T21:52+0200

čr

janek ledecký

čt

jakub janda

česká televize

evropské hodnoty

dezinformace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1163/80/11638003_0:222:3083:1956_1920x0_80_0_0_efba71e2f2dc6ce776155a0247bb9387.jpg

Z tiskové zprávy RRTV vyplývá, že provozovatel pochybil, když „dne 5. dubna 2021 odvysílal od 22:10 na programu ČT24 publicistický pořad Newsroom ČT24, resp. příspěvek s názvem Nejvýznamnější čeští dezinformátoři v době pandemie, který se opíral o analýzy Bezpečnostního centra Evropské hodnoty“.Podle RRTV byly tehdy zveřejněny žebříčky osob, které vycházely z analýz Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, prezentované jednostranně. Rada na konto příspěvku konstatovala, že v něm nezazněly „názory odborníků, kteří v dané otázce zastávají odlišná stanoviska“.Česká televize dostala sedm dní na nápravu.Seznam dezinformátorůPřipomeňme, že na začátku dubna think tank Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty, v jehož čele stojí bývalý gay pornoherec Jakub Janda, vypracoval pro Newsroom seznam největších covidových dezinformátorů z řad českých celebrit, v němž jasně vede zpěvák Janek Ledecký. Výkonný ředitel think tanku Evropské hodnoty uvedl, že jde o „tablo nejvýznamnějších zoufalých šiřitelů zdravotně nebezpečných dezinformací mezi celebritami“ a podotkl, že „když se lidé řídí nepravdivou „odbornou radou“ celebrit, místo lékařskými doporučeními, tak zbytečně umírají nebo ohrožují své blízké“.Pokud jde o daný seznam údajných dezinformátorů z řad známých osobností, hned za Ledeckým se umístil zpěvák Daniel Landa, zpěvačka Ilona Csáková, zpěvák Daniel Hůlka a zpěvačka Bára Basiková. Pokud jde o politiky, například Lubomír Volný se umístil až na pátém místě. Před ním byli v tomto pořadí uvedeni i jeho bývalí kolegové z hnutí SPD - Radek Rozvoral, Radim Fiala, Tomio Okamura a Ivan David.Janek Ledecký versus Bezpečnostní centrum Evropské hodnotyProti tvrzení Bezpečnostního centra Evropské hodnoty se již dříve ohradil sám Janek Ledecký. Své jméno chce očistit soudně. Vzhledem k tomu, že dotyčný je původně vzděláním právník, začal se zajímat o pozadí této neziskovky.Z veřejně přístupného rejstříku zjistil, že účelem spolku je podporovat svobodu, odpovědnost a důstojnost. Také rovnoprávnost a aktivní občanskou společnost. A nakonec také tržní ekonomiku, demokracii a právní stát.A začal předčítat z reportu „Rok 2020: Jak česká vláda prohrála se dvěma vlnami dezinformací o koronaviru“. V něm si vybrali dvě věty z jeho obsáhlého facebookového příspěvku ze září. Ale ani to nestačilo, museli je ještě přepsat, aby mohli říct, že vypadají jako dezinformace.Pouze komentoval dryáčnický přístup některých médií a řekl, že by se v této trochu hysterické kampani mělo dupnout na brzdu.Think tank Bezpečnostní centrum Evropské hodnotyEvropské hodnoty je česká politická nevládní nezisková organizace. Vznikla jako občanské sdružení nezávislé na politických stranách. Vizí organizace je svobodné, bezpečné a prosperující Česko ve střední Evropě, které je součástí transatlantického společenství. Výkonným ředitelem organizace je politický komentátor a publicista Jakub Janda.Způsob práce organizace před časem kritizovala skupina vědců a vysokoškolských pedagogů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle akademiků „studie think tanku Evropské hodnoty o výhledu vývoje vnějšího bezpečnostního prostředí ČR, obsahující pouze katastrofické scénáře, navíc s absurdně vysokými pravděpodobnostními hodnotami, není odbornou studií, ale projevem ideologie, který připravuje půdu pro radikální opatření odůvodněná jako prevence proti (neurčitým a nejistým) budoucím hrozbám“, napsali vědci.

https://cz.sputniknews.com/20210424/vachatova-prisla-se-zjistenim-odkud-jsou-financovany-evropske-hodnoty-podilel-se-i-clovek-v-tisni-14244409.html

https://cz.sputniknews.com/20210503/pekarova-zazpivala-o-svobode-tisku-proc-nemate-rada-parlamentni-listy-a-sputnik-zaznelo-14366705.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

janek ledecký, čt, jakub janda, česká televize, evropské hodnoty, dezinformace