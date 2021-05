https://cz.sputniknews.com/20210507/rusky-ministr-zahranicnich-veci-obvinil-usa-a-eu-z-nasazovani-totalitarismu-14406299.html

Ruský ministr zahraničních věcí obvinil USA a EU z nasazování totalitarismu

Ruský ministr zahraničních věcí obvinil USA a EU z nasazování totalitarismu

Moskva považuje pokusy USA a EU nasadit totalitarismus do světového dění za nepřijatelné, prohlásil na online zasedání Rady bezpečnosti OSN ministr zahraničí... 07.05.2021

2021-05-07T22:25+0200

2021-05-07T22:25+0200

2021-05-07T22:25+0200

Jako příklad takových akcí uvedl nelegální jednostranné sankce, „které jsou zaváděny bez jakýchkoliv mezinárodních právních důvodů“.Podle jeho slov se západní země snaží zastavit vytváření polycentrického světa. Vysvětlil, že s tímto cílem je prosazována koncepce takzvaného ‚řádu založeného na pravidlech‘, který je koncipován jako náhrada mezinárodního práva.Tato pravidla jsou vytvářena v uzavřených formátech a poté vnucována všem ostatním, zdůraznil ministr zahraničních věcí.Zdůraznil, že Moskva považuje za škodlivá jakákoliv opatření obcházející Chartu OSN, jejichž cílem je zmocnit se rozhodovacího procesu.Generální tajemník OSN vyzval, abychom se za každou cenu vyhnuli nové studené válceGenerální tajemník OSN António Guterres naléhá, abychom se za každou cenu vyhnuli nové studené válce.Guterres uvedl, že varoval před nebezpečím nového geostrategického rozdělení a dysfunkcí ve vztazích mezi mocnostmi. Podle něj by to zkomplikovalo mezinárodní spolupráci v okamžiku, kdy je jí nejvíce zapotřebí.Podle jeho slov je proti tomu všemu nejlepším protijedem oživení společného uznávání základních hodnot. To vyžaduje, aby generální tajemník co nejlépe využil sjednocující schopnost OSN, zdvojnásobil úsilí k budování diplomacie ve jménu míru, upevnil důvěru, objevoval oblasti sbližování, svědomitě vystupoval jako prostředník a neustále spojoval lidi, řekl generální tajemník.V pátek probíhá na Valném shromáždění neformální dialog s kandidátem na funkci generálního tajemníka organizace. Jediným kandidátem je v tuto chvíli Guterres. Pětileté funkční období současného generálního tajemníka OSN vyprší 31. prosince 2021. Předtím byl oficiálně zahájen proces jmenování nového generálního tajemníka.

