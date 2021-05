https://cz.sputniknews.com/20210507/slovensti-policiste-zadrzeli-cesku-ktera-prevazela-nezletile-migranty-do-prahy-mela-dostat-odmenu-14403641.html

Slovenští policisté zadrželi Češku, která převážela nezletilé migranty do Prahy. Měla dostat odměnu

Slovenští policisté zadrželi Češku, která převážela nezletilé migranty do Prahy. Měla dostat odměnu

Osmatřicetileté Češce nyní hrozí trest za to, že ve svém voze převážela tři nezletilé afghánské migranty z dětského domova ve východoslovenském městě... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Dnes se objevily informace o tom, že dotyčná byla obviněna z převaděčství. Policie SR o tom informovala na sociální síti.Uvádí se, že za tento úkon měla žena dostat odměnu v hodnotě 20 tisíc korun. Pokud jde o detaily akce, Češka byla zadržena již ve čtvrtek před polednem, a to ve městě Ružomberok na středním Slovensku. Zároveň bylo při zadržení zajištěno několik důkazů a stop.A co vlastně Češce, která byla obviněna ze zmiňovaného zločinu hrozí? Ve hře je trest ve výši sedmi až deseti let vězení.Dětský domov v Medzilaborcích nyní slouží k ubytovávání nezletilých migrantů, kteří se na Slovensku ocitli bez svých rodičů.Za zmínku stojí i to, že zadržení české občanky je spjato s dřívější policejní akcí, při které se dne 21. dubna v Bratislavě podařilo zadržet a obvinit dva Egypťany ve věku 39 a 34 let. Ti se provinili stejnou věcí – také totiž převáželi nezletilé migranty z Medzilaborců do západní Evropy.

