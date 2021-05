https://cz.sputniknews.com/20210507/to-je-vetsi-petarda-nez-ta-ve-vrbeticich-fanousky-okouzlila-svudna-promena-ester-ledecke--14400098.html

„To je větší petarda, než ta ve Vrběticích...“ Fanoušky okouzlila svůdná proměna Ester Ledecké

„To je větší petarda, než ta ve Vrběticích...“ Fanoušky okouzlila svůdná proměna Ester Ledecké

Jen co se před pár dny otevřely služby, spousta osobností vyrazila do různých salonů zlepšit si svůj „pokaranténní“ vzhled. K takovým lidem se zařadila i... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-07T16:05+0200

2021-05-07T16:05+0200

2021-05-07T16:05+0200

celebrity

změna

fotografie

ester ledecká

fanoušci

image

reakce

instagram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/680/52/6805229_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_d8e0b76496a2474d569f279bceeb2e75.jpg

Mladá a velmi nadaná snowboardistka a lyžařka již zřejmě měla dost toho, jak vypadá, a rozhodla se, že tak trochu oživí a vylepší svou visáž. Vyrazila proto do kadeřnictví, kde jí, jak sama říká, udělali „servis“.Ester svou proměnou doslova vyrazila dech mnohým svým sledujícím. Někteří neměli slov na to, jak je krásná.Podle mnohých tak v salonu odvedli skvělou práci a Ester to nyní opravdu moc sluší.„Krásná holka,“ stálo v jednom komentáři a další zněl dost podobně: „Neskutečná kočka.“Pár lidí Ester dokonce označilo za modelku. Jiní se jí zase snažili polichotit tím, že jí to „sluší i v helmě a v brýlích“.Někteří si z ní následně dělali legraci a ptali se, zda ji „přebrousili a navoskovali“.Díky svému novému vzhledu tak Ester v komentářích dostala ne jednu nabídku na rande.Ester LedeckáEster Ledecká je česká snowboardistka a alpská lyžařka. Na Olympijských hrách v Pchjongčchangu překvapila celý svět, když získala dvě zlaté medaile ve dvou různých disciplínách, což předtím dokázali pouze muži. Je tedy první ženou, která získala olympijské zlato na zimních hrách ve dvou různých disciplínách.Snowboardistka Ledecká se na olympiádě postavila i na start super-G, kde svou jízdou všechny překvapila a v cíli nevěřícně zírala na výsledkovou tabuli, na které svítil nejrychlejší čas. Dokázala tak porazit všechny favoritky. Do dějin se Ester Ledecká zapsala o několik dní později, když dokázala vyhrát i paralelní obří slalom na snowboardu. Stala se tak první ženou, která dokázala triumfovat ve dvou různých disciplínách.Dne 21. prosince 2018 byla prohlášena sportovcem roku v České republice.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

změna, fotografie, ester ledecká, fanoušci, image, reakce, instagram