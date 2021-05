https://cz.sputniknews.com/20210507/v-nizozemi-si-deti-budou-moci-zmenit-v-rodnem-listu-pohlavi-14393174.html

V Nizozemí si děti budou moci změnit v rodném listu pohlaví

V Nizozemí si děti budou moci změnit v rodném listu pohlaví

Nizozemská vláda zjednodušila proceduru změny pohlaví v rodném listu, nyní si to mohou udělat dokonce děti mladší 16 let a nebudou k tomu potřebovat posudek... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

„Osoby, jejichž genderová identita neodpovídá pohlaví určenému při narození, si mohou za určitých podmínek změnit pohlaví v rodném listu. Začalo to již v roce 2014 přijetím zákona o transgenderech a nyní bude tato procedura ještě víc zjednodušena,“ uvádí se ve vládní zprávě.Vláda vysvětlila, že tento týden představil ministr právní ochrany Sander Dekker dolní komoře novelu zákona, která kromě jiného ruší věková omezení pro tuto proceduru a nutnost získání posudku experta.„Především se anuluje posudek experta, v němž má lékař nebo psycholog zjistit, jestli je člověk dostatečně přesvědčen o tom, že patří k jinému pohlaví. Podle slov zdravotníků se to nedá zjistit, zejména holandská organizace pro otázky pohlavní rozmanitosti to považuje za porušení práva na sebeurčení osobnosti,“ prohlásila vláda.Procedura byla místo toho rozdělena na dvě etapy. První je písemné prohlášení o přání změnit si pohlaví, druhá je potvrzení tohoto přání za 4-12 týdnů.Zrušení věkových omezení znamená, že děti mladší 16 let si budou také moci změnit pohlaví. Stačí, aby se obrátily na soud.

