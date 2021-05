https://cz.sputniknews.com/20210507/who-schvalila-k-nouzovemu-pouziti-prvni-cinskou-vakcinu-proti-covidu-19-14406083.html

WHO schválila k nouzovému použití první čínskou vakcínu proti covidu-19

WHO schválila k nouzovému použití první čínskou vakcínu proti covidu-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek 7. května schválila k nouzovému použití vakcínu proti koronaviru od čínské firmy Sinopharm. Informovala o tom... 07.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesusa se jedná v pořadí již o šestou vakcínu, která získala validaci WHO z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kvality.Schválení této vakcíny ze strany WHO umožní její využití v rámci mezinárodní iniciativy COVAX usilující o větší dostupnost vakcín proti covidu-19, zejména pro chudší země světa.Zároveň ale WHO nedoporučuje použití vakcíny u pacientů starších 60 let, protože dosud nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinnosti léku v této věkové skupině.V následujících týdnech se navíc očekává, že daná organizace schválí i další čínskou protikoronavirovou vakcínu, a to od společnosti Sinovac.Byl zaregistrován Sputnik LightZmiňme, že Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace tento týden zaregistrovalo jednodávkovou vakcínu Sputnik Light. Její vývojáři tvrdí, že jedna injekce je dostačující pro silnou imunitní reakci.Fond rovněž podotkl, že výpočet účinnosti vakcíny byl realizován na základě údajů od Rusů, kteří dostali pouze jednu dávku přípravku Sputnik v rámci programu hromadného civilního očkování, a to v době od 5. prosince 2020 do 15. dubna 2021. První a druhá fáze studie bezpečnosti a imunogenicity léčiva začala v lednu 2021 a průběžné výsledky byly shrnuty ke dni 10. března.Podle místopředsedkyně vlády Taťjány Golikové slouží odlehčená verze vakcíny jako alternativa ke Sputniku V. Ministr zdravotnictví Michail Muraško poznamenal, že registrace této vakcíny urychlí vytváření kolektivní imunity. Rovněž nevyloučil, že Sputnik Light může být v budoucnu použit k očkování pacientů, u nichž došlo ke snížení titru protilátek.Podle laboratorních testů je navíc vakcína Sputnik Light účinná proti všem novým kmenům koronaviru. Po použití tohoto léčivého přípravku přitom nebyly registrovány žádné závažné nežádoucí účinky, uvedl Ruský fond přímých investic (RDIF).Zmiňme, že výhodou je také to, že Sputnik Light nevyžaduje speciální podmínky pro skladování a logistiku a jeho cena je dostupnější (méně než 10 amerických dolarů).

