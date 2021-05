https://cz.sputniknews.com/20210508/akceptovat-necistoty-nechci-poslankyne-nr-sr-letanovska-se-oprela-do-remisove-a-opustila-za-lidi-14414744.html

„Akceptovat nečistoty nechci.“ Poslankyně NR SR Letanovská se opřela do Remišové a opustila Za lidi

Letanovská na svém Facebooku napsala, že když se před dvěma lety připojila k projektu bývalého prezidenta SR Andreje Kisky, měla hlavu plnou ideálů. Uvěřila totiž jeho vizi o lepším Slovensku, a také faktu, že politika je ta cesta. Poznamenala, že se původního cíle dle ní nepodařilo dosáhnout proto, že se udály jisté změny a vyměnili se lidé na klíčových pozicích.Pokud jde o samotnou stranu Za lidi, ta dle ní měla být silným reprezentantem slušnosti, odbornosti a kultivované politiky. A rozhodně prý na to měla velký potenciál, který se však nepodařilo naplnit. Proč?Politička si navíc nebrala servítky a do své bývalé „šéfky“ se pořádně obula. Podle jejích slov bylo v celém působení Remišové mnoho zaváhání, a také neschopnost zaujmout jasný, srozumitelný a zásadový postoj, který by reprezentoval postoje většiny klíčových osobností poslaneckého klubu a předsednictva.V jejím příspěvku se objevila také věta, že když si člověk myslí, že je velmi špatně, nastal ten pravý čas, aby se přesvědčil o tom, že vždy může být ještě hůř.Následně se Letanovská vrátila zpět k Remišové a vyčetla jí, jak „vlažně“, pozdě a nuceně se zastala slovenské ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové (Za lidi) po útocích ze strany opozice či koaličních partnerů. K samotné kauze Kolíkové se vyjadřovat nechtěla, jen okomentovala přístup šéfky Za lidi.Politička to označila za poslední kapku a uvedla, že její pohár trpělivosti již přetekl.

