https://cz.sputniknews.com/20210508/blaha-vyzyvam-caputovou-a-dalsi-papalase-kteri-byli-ve-slavine-aby-se-omluvili-za-svou-aroganci-14412213.html

Blaha: Vyzývám Čaputovou a další papaláše, kteří byli ve Slavíně, aby se omluvili za svou aroganci

Blaha: Vyzývám Čaputovou a další papaláše, kteří byli ve Slavíně, aby se omluvili za svou aroganci

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na svém Facebooku rozhořčoval nad tím, co se mělo údajně odehrát na Slavíně. Nechal se totiž slyšet, že mu volali... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-08T16:55+0200

2021-05-08T16:55+0200

2021-05-08T16:55+0200

2. světová válka

památka

slovensko

zuzana čaputová

omluva

ľuboš blaha

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/14412713_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_ccfe580befb7387df9f04b99809a53c9.jpg

Politik svůj příspěvek začal tím, že nemá slov. Za vše přitom může to, co se odehrálo během pokládání věnců na Slavíně zestrany nejvyšších ústavních činitelů. Podle Blahy se totiž stalo něco, co se ještě nestalo nikdy.Pokračoval pak tím, že Slovenský svaz protifašistických bojovníků každý rok klade věnce společně s delegacemi z prezidentského paláce, parlamentu i vlády. Právě tento společný akt je dle něj projevem úcty vůči odbojářům. Pohoršilo ho ale to, že nyní prý takovou možnost dotyční neměli dostat.Upozorňuje přitom na to, že jim ani nikdo ruku nepodal a nikdo o ně ani pohledem nezavadil. A to se mu nelíbí.Blaha navíc uvádí, že se Čaputová klidně může vymlouvat na pandemii a na covid-19, ale podle něj by se nic nestalo, kdyby k sobě prezidentka pustila i jednu delegaci navíc.Blaha rovněž dodává, že nerozumí tomu, jak může v takových chvílích prezidentka myslet jen na sebe a vlastní sebeprezentaci. Podle něj si totiž něco takového hrdinové nezaslouží. „Lidé, co mi volali, měli slzy na krajíčku. Takto se k nim otočit zády, takhle je ponížit,“ rozčiluje se. Vzhledem k tomu tak vyzval prezidentku k omluvě.Závěrem pak dodal, že jeho strana se se vší úctou poklonila památce osvoboditelů a vyjádřila dík odbojářům i ruskému národu. „Čest památce našich osvoboditelů!“ napsal.

Konectrollu ... bratři Slováci, nedejte se, je to ukázka arogance nastupujícího fašismu k moci. U nás je to prostrednictvim vlastizradce a těžkého psychopata Bureše, který neunasl odstoupení komunistů od koaliční smlouvy a svůj totální krach v době Covidz. Je to masový vrah, který patří před soud...Bratia vášu capatu kachnu patri nakopat do riti... A ty mor ho, mor ho, mor ho!! 😬😬😬😬😬 11

Vlastimil Matouš To isté sa môže stať aj 29.8. v B. Bystrici. Dokedy sa odbojári nechajú odstrkovať! Je potrebné okrem kladenia vencov aj organizovať akcie proti takým ignorantom ako je pani Čaputová!!! 6

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2. světová válka, památka, zuzana čaputová, omluva, ľuboš blaha, kritika