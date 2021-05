https://cz.sputniknews.com/20210508/dara-rolins-prozradila-detaily-pripravovaneho-koncertu-fanouskum-se-ukaze-v-naprosto-jinem-svetle-14410794.html

Dara Rolins prozradila detaily připravovaného koncertu. Fanouškům se ukáže v naprosto jiném světle

Nedávno jsme informovali e o tom, že slovenská popová diva Dara Rolins připravuje velký streamovaný koncert pro své fanoušky. Ten by se měl konat 16. května... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že proběhne koncert, Dara původně informovala na svém Instagramu. Následně poskytla rozhovor portálu čas.sk, v němž se podělila o podrobnosti. V něm tato kráska prozradila, že se svým příznivcům ukáže bez typického výstřihu a odhaleného bříška. Zároveň prozradila, že půjde o její první a zřejmě i poslední online koncert, kterým chce potěšit své fanoušky. Na jevišti už totiž kvůli covidu-19 nestála téměř rok. Promluvila i o tom, proč koncert pořádá až nyní.Prozradila, že se její fanoušci například dostanou i do šatny a uvidí, jak to před koncertem, ale i po něm, chodí. Stejně tak má Dara v plánu pozvat je na zkoušku a domů.Přiznává, že když si je doma pouští, tak i pro ni jsou to novinky. I tak se ale na koncert těší, i když to pro ni, jak sama říká, „bude mít zvláštní příchuť takové nervozity“, hlavně proto,jakou písničku splete. „A budu také muset probudit své hlasivky, které byly zvyklé dříve mnohem více pracovat a nyní jsou v klidovém režimu,“ směje se Dara.Vystoupení tak bude zřejmě úplně jiné, než na jaké jsou u ní její příznivci zvyklí. Žádné velké pódium, tanečnice, nablýskané kostýmy…V rozhovoru také zaznělo, že hudební aranžmá bude mít na starosti manžel Darininy sestry Janky, uznávaný producent Daniel Hádl. V jeho nahrávacím studiu se v těchto dnech už všechno do detailů dolaďuje, aby se Dara mohla svým fanouškům představit na svém jedinečném online koncertu již 16. května ve 20.00 hod. Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel.

