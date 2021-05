https://cz.sputniknews.com/20210508/decastelo-sdilela-foto-nahore-bez-a-zaujala-nejen-fanousky-ale-i-ceskeho-komika-jakou-to-ma-dohru-14399171.html

Decastelo sdílela foto nahoře bez a zaujala nejen fanoušky, ale i českého komika. Jakou to má dohru?

Decastelo sdílela foto nahoře bez a zaujala nejen fanoušky, ale i českého komika. Jakou to má dohru?

Česká herečka Eva Decastelo ráda provokuje své sledující na internetu. Čas od času se totiž podělí o odhalenou fotografii a sklidí vlnu reakcí. Tentokrát se... 08.05.2021

Decastelo se nechala zvěčnit u jednoho ze známých fotografů a výsledek dopadl jak jinak než skvěle.To, že není fotografie nejnovější, ale nikomu nevadilo. Podle mnohých je totiž Eva pořád stejně krásná.Další uváděli, že je „bohyně“. A takových lichotek se objevovalo stále víc a víc. Lidé jí vzkazovali,že je nádherná, perfektní a neskutečná „šťabajzna“.Spousta lidí pak také psala, koho jim vlastně herečka na obrázku připomíná. „Amazonka,“ tvrdili někteří.Další však dodávali: „Nechci vás urazit, ale úplně mi připomínáte Vinnetouovu sestru Nso či. Moc vám to sluší.“Někteří si však do Evy rýpli, že „v pravěku neměli rtěnky a namalované oči“.Reakce PavláskaKromě fanoušků na daný snímek zareagoval také český herec a komik Lukáš Pavlásek, který se s Decastelo zná.Vzhledem k tomu, že je Pavlásek oblíbený bavič, nešlo fotografii brát jinak než s humorem. A přesně tak se k věci postavila i samotná Eva, která jej pak na své síti přesdílela.A sám Pavlásek byl její reakcí také potěšen: „Z wishe. Tak teď jsi tomu nasadila korunu.“Tato dvojice, kterou mnozí přirovnali ke „krásce a zvířeti“, tak pobavila internet. „Odpadla jsem,“ smála se jedna fanynka.Eva je tak důkazem, že se někdy vyplatí umět si udělat legraci i sám ze sebe.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

