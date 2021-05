https://cz.sputniknews.com/20210508/dekuji-schwarzenbergovi-za-napad-dcera-marsala-koneva-by-uvitala-presun-jeho-pomniku-na-olsany-14409310.html

Děkuji Schwarzenbergovi za nápad. Dcera maršála Koněva by uvítala přesun jeho pomníku na Olšany

Děkuji Schwarzenbergovi za nápad. Dcera maršála Koněva by uvítala přesun jeho pomníku na Olšany

Maršál Ivan Koněv nic zlého Pražanům neudělal, prohlásila jeho dcera Natálie v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Odstranění jeho pomníku bylo pro ni velmi... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Role Rudé armády v osvobození Prahy od německé okupace se začíná v posledních letech zpochybňovat. Projevovalo se to například útoky vandalů na pomník maršála Koněva na náměstí Interbrigády a jeho sejmutí, ke kterému došlu loni v dubnu.V rozhovoru připomíná, že jedním z cílů 1. ukrajinského frontu, kterému velel Koněv, bylo nejen osvobodit okupovaná území, ale i zachránit materiální a kulturní hodnoty.Dále připomíná, jak rudoarmějce Pražané radostně vítali a oslavovali je jako své osvoboditele. Dokládají to i záběry, které před nedávnem našla v archívu svého otce.V této souvislosti uvedla, že by si přála, aby se status Koněvova památníku vyřešil. Chtěla by, aby památník jejího otce „už nebyl předmětem posměchu a vyřizování účtů“.Poděkovala proto bývalému ministrovi zahraničí a čestnému předsedovi TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi za to, že v lednu tohoto roku přišel s návrhem umístit pomník maršála Koněva na jednom z památných míst v Praze. Natálie Koněvová by uvítala, pokud by pomník byl umístěn po boku hrobu vojáků, kteří padli při osvobozování Československa.Pomník maršála Koněva byl odstraněn 3. dubna 2020. Iniciátorem byl starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09). S návrhem přišel poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou. Vedení městské části prohlásilo, že nemůže zajistit jeho bezpečnost a začalo hledat cestu, jak se sochy zbavit. V září 2019 zastupitelství Prahy 6 schválilo odstranění sochy. Dne 3. dubna 2020 starosta využil nouzového stavu, kdy byl v zemi v souvislosti s epidemií koronaviru striktně omezen volný pohyb na veřejnosti, a nechal sochu odstranit.

česká republika

2021

