https://cz.sputniknews.com/20210508/evropsti-spojenci-pozadali-usa-aby-zpomalily-stahovani-vojsk-z-afghanistanu-14408502.html

Evropští spojenci požádali USA, aby zpomalily stahování vojsk z Afghánistánu

Evropští spojenci požádali USA, aby zpomalily stahování vojsk z Afghánistánu

Evropští spojenci trvají na tom, aby USA odložily stažení vojsk z Afghánistánu a poskytly jiným účastnickým zemím NATO více času a podpory pro odchod z této... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-08T11:00+0200

2021-05-08T11:00+0200

2021-05-08T11:00+0200

svět

afghánistán

eu

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1044/74/10447496_0:54:2820:1640_1920x0_80_0_0_5188be3e7caa17f2838ae0b821109e36.jpg

Jak se podotýká, Washington slíbil svým partnerům v koalici materiálně technickou podporu při stažení jejich vojsk. Některé země však prohlásily, že nestihnou opustit Afghánistán včas a požádaly, aby tam američtí vojáci zůstali i po 4. červenci. Televizní stanice Tolo New dříve oznámila s odvoláním na vlastní zdroje, že USA a radikální hnutí Tálibán projednávají možnost ukončení stažení amerických vojsk z Afghánistánu do začátku července.Podle informací WSJ některé země, mj. Německo, požádaly, aby USA odložily odchod z Afghánistánu až do 18. července. Americké úřady odpověděly, že mohou odložit stažení vojsk o čtrnáct dní nebo více, aby vyhověly žádosti spojenců.Podle slov nejmenovaných oficiálních osob spočívá další problém v tom, že Turecko, které zajišťovalo po dlouhá léta bezpečnost na letišti v Kábulu, Spojeným státům a NATO oznámilo, že může také stáhnout svá vojska. Podle názoru zdrojů může eventuální stažení tureckých sil podnítit některé západní země k tomu, aby změnily své plány na zachování dokonce i menších diplomatických kontingentů v této zemi. Jednou z možných variant zajištění bezpečnosti na letišti jsou mezinárodní žoldáci, jak však podotýká WSJ, ti tam budou sotva moci zůstat bez vojsk, která zaručují jejich ochranu.USA a jejich spojenci v NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Prováděla se v rámci kampaně Trvalá svoboda, která byla reakcí na teroristický čin z 11. září 2001.V roce 2014 podepsaly Afghánistán, USA a NATO dohodu o bezpečnosti, která spojencům umožnila zachovat omezenou vojenskou přítomnost na afghánském území. Od 1. ledna roku 2015 vystřídala vojenskou operaci nevojenská mise Rozhodná podpora. V roce 2020 podepsaly USA a radikální hnutí Tálibán první za více než 18 let války dohodu, která předpokládá stažení cizích vojsk už v květnu tohoto roku za podmínky zastavení násilí v zemi. V současné době se nachází v Afghánistánu méně než deset tisíc vojáků NATO a partnerských zemí aliance, včetně 2,5 tisíce amerických vojáků. Jejich hlavním úkolem je výuka a příprava afghánských bezpečnostních sil.

https://cz.sputniknews.com/20210429/spojene-staty-zacaly-stahovat-vojska-z-afghanistanu-vsem-odpurcum-teto-akce-bylo-zaslano-varovani-14325036.html

2

afghánistán

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, eu, nato