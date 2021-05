https://cz.sputniknews.com/20210508/fischer-i-perebyjnis-se-vyslovili-ke-dni-vitezstvi-ukrajinsky-velvyslanec-prisel-s-jistym-zjistenim-14416214.html

Fischer i Perebyjnis se vyslovili ke Dni vítězství. Ukrajinský velvyslanec přišel s jistým zjištěním

Fischer i Perebyjnis se vyslovili ke Dni vítězství. Ukrajinský velvyslanec přišel s jistým zjištěním

Nejen Česká republika si dnes připomínala Den vítězství, tedy den, kdy skončila 2. světová válka. U příležitosti 76. výročí konce války se tak konaly různé... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Perebyjnis dnes na pietní akci na Olšanských hřbitovech prohlásil, že mezi dnešním konfliktem na východě Ukrajiny a druhou světovou válkou existují jisté paralely. Myslí si totiž, že v obou případech šlo o obranu proti agresorovi a boj za osvobození. Ukrajinský velvyslanec tím narážel na znovusjednocení Krymu s Ruskem, k němuž došlo v březnu 2014. Při této příležitosti Perebyjnis připomněl, že boje v Doněcké a Luhanské oblasti již trvají déle než druhá světová válka a mají na svědomí již 13 000 ukrajinských životů.Zmiňme, že Kyjev a obecně Západ již delší dobu obviňuje Ruskou federaci z vojenské podpory povstalců. To však Moskva odmítá.Kromě toho Perebyjnis zmínil také to, kolik Ukrajinců bylo mobilizováno do sovětské Rudé armády. Připomněl tak „oběť“ sedmi milionu lidí, z nichž polovina zahynula a z přeživších se z poloviny stali invalidé. Ukrajinci mimo to bojovali i v armádách Polska, USA, Velké Británie, Francie a na 150 000 jich působilo v partyzánských oddílech. Pokud jde o první, druhou a čtvrtou frontu Rudé armády, zde Perebyjnis uvedl, že Ukrajinci představovali 60-80 % pěchoty.Dotyčný pak doplnil, že i když Stalin a bolševický sovětský režim zneužil oběti milionů ukrajinských vojáků, ti nebojovali za něj: „Bojovali za svou rodnou zem, za svoji rodinu.“Na akci, pořádané na Olšanských hřbitovem se dnes objevil také senátor Pavel Fischer. I ten zde vystoupil s projevem.

