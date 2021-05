https://cz.sputniknews.com/20210508/krusne-chvile-pro-lucii-krizkovou-jeji-manzel-a-otec-dvou-deti-byl-odsouzen-a-pujde-do-vezeni-14410241.html

Krušné chvíle pro Lucii Křížkovou: Její manžel a otec dvou dětí byl odsouzen a půjde do vězení

Krušné chvíle pro Lucii Křížkovou: Její manžel a otec dvou dětí byl odsouzen a půjde do vězení

Rodina Lucie a Davida Křížkových si projde zřejmě jednou z nejtěžších zkoušek. Známý český jachtař byl totiž odsouzen ke 3,5 rokům ve vězení, a to za... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-08T14:20+0200

2021-05-08T14:20+0200

2021-05-08T14:20+0200

david křížek

lucie křížková

celebrity

moderátorka

manželé

modelka

manželka

vězení

trest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/358/68/3586854_0:1:3639:2047_1920x0_80_0_0_b3eab8b1b14cd75aef7060bd166e4c43.jpg

Známý sportovec, který se může pyšnit tím, že čtyřikrát přeplul Atlantský oceán, má na svém kontě i neúspěchy. Například velký přešlap, který ho nyní bude stát pár let svobody. Soud ho totiž shledal vinným v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. K věci se na Instagramu vyjádřila i sama Lucie Křížková, která za svým mužem stojí. Miss z roku 2003 uvedla, že se do tíživé situace její manžel dostal z naivity a stal se loutkou. Na sociální síti zveřejnila společnou fotografii, u níž se snažila uvést věci na pravou míru.Pak se vyslovila k tomu, že je její muž v celé kauze vlastně nevinně.Pohledná moderátorka dodala, že mu tehdy nabídl pomocnou ruku tehdejší „kamarád“. Davida práce marketingového manažera bavila, jelikož pracoval na nadějných projektech. „Jeho důvěra ve zkušené podnikatele ale byla zneužita. Podepisoval, byl ujišťován, že vše je naprosto legální a neměl důvod nevěřit lidem, kteří jsou ve svém podnikání úspěšní. Ale neznalost neomlouvá. To víme,“ dodala.Maminka osmiletého Davídka a čtyřleté Loly uvedla, že nebude veřejně rozepisovat žádné detaily, jelikož jsou pro nezasvěcené stejně nepodstatné. Chtěla však zdůraznit jednu zásadní věc.V textu zaznělo i to, že se její manžel již na podzim u soudu ke své vině přiznal a dostal podmínku. Nicméně, státní zástupce se odvolal a vrchní soud v týdnu rozhodl o 3,5 letém nepodmíněném trestu. I přesto však Lucie svému muži věří a stojí za ním.Je tedy jasné, že rodina si v příštích letech projde nelehkou zkouškou. Snad to ale ustojí. Podporu bude mít Lucie jak u zbytku rodiny, tak u svých kamarádů, kolegů i fanoušků. Ti ji to ostatně dali najevo již v komentářích.A nebyla sama, kdo jí vyjádřil podporu. Palce jí drží také herečka Eva Decastelo, spisovatelka Radka Třeštíková, modelka Renata Langmannová, moderátorka Zuzana Belohorcová, Iveta Lutovská Vítová, zpěvačka Jitka Boho a další známe osobnosti.„Tohle je fakt šílený!! Mohl dostat podmínku. Ale věta… Je třeba vyslat signál, že takové jednání nemůže být tolerováno – předsedkyně Senátu Vrchního soudu Hana Navrátilová?! To snad není možný! To ten SIGNÁL nemohla sakra vyslat po někom, kdo nemá dvě malé děti, o které se stará?! A který je skvělým tátou…Jako máma… slzy v očích! Fakt ale! Chápu - stalo se. Ale vážně nešlo ,,poslat signál“ přes někoho, kdo, do háje, nemá doma malé děti????“ rozčilovala se na síti moderátorka Laďka Něrgešová.A i další komentáře se nesly v podobném duchu. „Přeji mnoho sil. Věřím, že to zvládnete. Držte se oba dva,“ vzkázala Taťána Makarenko, k níž se vzápětí přidala také zpěvačka Marta Jandová: „Ach Luci. To je mi moc líto. Držte se.“Spousta kolegů pak Lucii nabízela pomocnou ruku. Velmi mile reagoval na celou věc například herec a moderátor Aleš Háma. „Milá Lucie, nevím o Vaší kauze nic, nebudu Vám tím pádem psát, že život není fér, byť je to pravda. Co Tobě i Davidovi a Vaším dětem napsat musím, je, že KDYKOLIV budete potřebovat COKOLIV, tak jsem tu… Myslím to vážně… Volejte kdykoliv… Sílu Vám oběma i smečce…,“ napsal.Spousta uživatelů však v komentářích uváděla, jak je život nefér a jak český soudní systém „stojí za starou bačkoru“. Velká část fanoušků s manželi soucítila a vzkazovala jim, že je to naprosto šílené.Lucie KřížkováLucie Křížková, rodným jménem Váchová, se proslavila především jako vítězka soutěže Miss České republiky v roce 2003. V současné chvíli však pracuje hlavně jako moderátorka a diváci ji mohou znát z televizních obrazovek, kde uvádí pořad Sama doma. Dříve moderovala také počasí na TV Nova.Obecně je ale Lucie všestranně nadaná. Od mala se věnovala gymnastice, a to dokonce i závodně. Studovala právo v podnikání na soukromé vysoké škole v Karlových Varech, po absolvování se chtěla věnovat obchodnímu právu. Pokračovala také v trénování mladých příbramských gymnastek. Angažuje se také v charitě - mezi její charitativní projekty patří patronát dětských domovů v Tuchlově a Krupce. Dále se stala i tváří kosmetické značky Vivien. Pokud jde o její osobní život, Lucie je od srpna 2009 vdaná za jachtaře Davida Křížka. V roce 2012 se jim narodil syn David a o pět let později dcera Lola.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

david křížek, lucie křížková, moderátorka, manželé, modelka, manželka, vězení, trest