„Kvůli Vrběticím nesmíme zapomínat na hrdiny.“ Pivoňka navštíví přehlídku v Moskvě. Opozice reaguje

Velvyslanec České republiky v Rusku Vítězslav Pivoňka se zúčastní vojenské přehlídky na Rudém náměstí na počest 76. výročí vítězství nad nacismem. Jak... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Již zítra na Rudém náměstí v Moskvě proběhne vojenská přehlídka na počest 76. výročí vítězství nad nacistickým Německem. Této události se mimo jiné zúčastní i český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, a to nehledě na probíhající diplomatický konflikt mezi Ruskem a Českem v důsledku kauzy Vrbětice. Ministr zahraničí ČR Jakub Kulhánek vyzval k vyhýbání se politizace historie a poznamenal, že je třeba uctívat všechny účastníky druhé světové války, kteří přispěli k poražení hitlerovského Německa a osvobodili Československo.Později Ministerstvo zahraničí České republiky poskytlo oficiální odůvodnění ke svému rozhodnutí zajistit účast velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňky na vojenské přehlídce v Moskvě. Ve svém komentáři pro česká média mluvčí zahraničního resortu Michal Dudáš zdůraznil, že vojenské přehlídky se zúčastní i další představitelé členských zemí EU.Opozice mluví o skandáluNa rozhodnutí českého ministerstva zahraničí povolit účast Vítězslavu Pivoňkovi na vojenské přehlídce v Moskvě hned zareagovali opoziční politici. Poslanec za Českou pirátskou stranu Jan Lipavský označil tento krok zahraničního resortu za skandální.Obdobnou pozici vyjádřil i bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který si myslí, že rozhodnutí poslat velvyslance na přehlídku v současných politických podmínkách je nevhodné.Bývalý prezidentský kandidát a senátor Pavel Fischer je přesvědčen, že by Praha měla koordinovat své kroky s Bruselem.

STEV.SEAGAL

Ty dva výbuchy ve Vrběticích nemohli udělat ruští agenti protože BIS a Koudelka pracují pro CIA, USA, EU a NATO a jejich informace jsou nerelevantní a zmatečné. Prezident Zeman, který má přístup k tajným informacím BIS prohlásil, že tato prolhaná instituce nemá pro své tvrzení žádné svědky a dokumenty a vinna je soukromá firma IMEX z Ostravy a vláda ČR co nezajistila ochranu muničního skladu před rozkradením na Ukrajinu do rukou banderovských fašistických teroristu a zbytek šel do Sýrie pro teroristy ISIL vyzbrojených a vycvičených vojenskými důstojníky USA a NATO !!! Je skandální vyjádření Bureše, Hamáčka, Pirátu a největšího zloděje a podvodníka ČR Kalouska, který nechal rozkrást důchodový a zdravotn í fond po komunistech a loboval pro nefunkční padáky s kterými se zabili naši dva parašutisté - hanba a opovržení těmto zločincům a křivákům !!!

