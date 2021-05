https://cz.sputniknews.com/20210508/lekar-uvedl-priznak-rakoviny-ktery-se-vyskytuje-jen-u-muzu-14408825.html

Lékař uvedl příznak rakoviny, který se vyskytuje jen u mužů

Lékař uvedl příznak rakoviny, který se vyskytuje jen u mužů

Anémie z nedostatku železa u mužů může být symptomem onkologických chorob trávicího ústrojí, řekl ve vysílání televizní stanice Rossija 1 lékař a televizní... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

„U mužů to neexistuje, a proto, vidíme-li u muže anémii z nedostatku železa, musíme si položit otázku, v čem je příčina. U žen o tom také musíme přemýšlet, u těch je ale příčina zjevná… U mužů to v každém případě znamená ztrátu krve z trávicího ústrojí. A to je buď vřed nebo onkologie,“ vysvětlil Mjasnikov.Lékař zdůraznil, že v případě anémie z nedostatku železa každého stupně mají muži vyhledat lékařskou pomoc.Mjasnikov v závěru řekl, že je anémie stejně nebezpečná jak pro muže, tak i pro ženy, snížená hladina hemoglobinu však vyvolává různé znepokojení. Anemie (chudokrevnost) vzniká v důsledku snížení hladiny hemoglobinu v krvi.Ruský onkolog a chemoterapeut Andrej Bazylev v rozhovoru pro ruský televizní stanici 5. kanál dal radu všem, kdo mají v rodě nemocné rakovinou.Jak vysvětlil lékař, onkologické choroby se nepovažují za dědičné, mohou se ale dědit mutace, které zvyšují nebezpečí vývoje toho či onoho druhu rakoviny. Proto lékař upozorňuje na řadu okolností.„Za prvé, když měli vaši příbuzní v anamnéze onkologické onemocnění, které se vyvinula, když byli mladší 50 let. Za druhé, když měli stejné onkologické onemocnění dva nebo tři příbuzní. Za třetí vývoj onkologického onemocnění, které není charakteristické pro způsob života konkrétního člověka. Například vývoj rakoviny plic u člověka, který nikdy v životě nekouřil,“ řekl Bazylev.I když podobné případy v rodině byly, není to důvodem ke znepokojení. Je třeba se obrátit na onkologa nebo genetika, který řekne, jaké analýzy pro zjištění mutací je třeba udělat, aby bylo toto nebezpečí potvrzeno nebo vyvráceno, doporučuje Bazylev.

