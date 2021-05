https://cz.sputniknews.com/20210508/meghan-markelova-se-rozhodla-vratit-princi-harrymu-vojenske-hodnosti-ponekud-neobvyklym-zpusobem-14409110.html

Meghan Markelová se rozhodla vrátit princi Harrymu vojenské hodnosti poněkud neobvyklým způsobem

Meghan Markelová se rozhodla vrátit princi Harrymu vojenské hodnosti poněkud neobvyklým způsobem

Ještě v roce 2019 devětatřicetiletá Meghan Markleová poprvé prohlásila, že chce vydat knihu povídek, které nebudou spojeny se životem královské rodiny. A teď... 08.05.2021

Knihu ilustroval kalifornský výtvarník Christian Robinson. Na jedné ilustraci je zobrazen voják se zrzavými vlasy, který se vrátil z války a na prahu svého domu drží v náručí syna, a plačící žena se na ně dívá z okna. Tento obrázek naráží na vztahy Meghan s princem Harrym a jejich synem Archim. Pro nikoho není tajemstvím, že 36letý vévoda ze Sussexu sloužil přes deset let u britské armády a zúčastnil se vojenských operací v Afghánistánu ve složení jezdeckého pluku Blues and Royals. Po megxitu přišel Harry o všechna vyznamenání a vojenské hodnosti. Byla to pro něho těžká rána.V rozhovoru pro portál The Sun královský biograf Phil Dampier řekl: „Obrázek ryzavého vojáka (snad víte, o koho jde), který objímá svého malého syna, ukazuje jeho návrat domů po dlouhých letech války. To je velmi dojemná scéna. Žena v slzách se dívá oknem. Jejich rodinný život začíná znovu.“A pokračoval: „Tento scénář je dobře znám mnoha rodinám vojáků. Když sloužil Harry v Afghánistánu, neměl samozřejmě ještě rodinu. Meghan se tu pokouší spíše ukázat, jak hodně znamenala armáda pro jejího manžela a jak ho zarmoutila ztráta vojenských hodností.“Podle Dampierových slov se manželé pokouší vyjádřit takovým způsobem ještě jednou svou nespokojenost se sankcemi, které na ně byly uvaleny po megxitu. „Královna se ale rozhodla, že Harry nemůže stát jednou nohou v královské rodině a druhou mimo ni. Proto byl zbaven čestných titulů, včetně hodnosti velícího kapitána Královské námořní pěchoty,“ vysvětlil Phil.Pro vévodu ze Sussexu, který nejdříve riskoval život a pak založil Hry neporazitelných (Invictus Games) pro bývalé vojáky, byla ztráta titulů a hodností tím nejtěžším následkem megxitu.

