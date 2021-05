https://cz.sputniknews.com/20210508/na-tetovani-uz-od-10-kvetna-jeste-ne-je-treba-pockat-az-to-ministr-havlicek-opravi-14411561.html

Na tetování už od 10. května? Ještě ne, je třeba počkat, až to ministr Havlíček opraví

V paradoxní situaci se ocitly tetovací salony a kosmetologie.

Od 10. května by měla byt uvolněna řada služeb a maloobchodu, jsou to opravny obuvi, autobazary, autosalony, fotografické služby, provoz lanovek, střelnice, ale také provoz solárií. Ministr Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci zahrnul do výčtu služeb, které se mohou opětovně rozběhnout od 10. května, také tetovací a kosmetické salony.To je však v rozporu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. To totiž jasně stanovuje, že se v kadeřnictvích, kosmetických a tetovacích salonech „neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže“. To znamená, že salony se mohou otevírat, ale zatím nemohou přijímat klienty.Z toho důvodu také Asociace kosmetických a kadeřnických oborů ČR doporučuje svým členům, aby v pondělí s činnostmi narušujícími integritu kůže nezačínali.„Snažíme se to s ministerstvy řešit, ale zatím bez úspěchu,“ uvedla k tomu pro Seznam Zprávy Monika Dvořáková z Asociace kosmetických a kadeřnických oborů ČR.Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová potvrdila, že se na přípravě upraveného opatření pracuje.Zmiňme, že je to důležité i z pohledu kompenzací pro podnikatele. Někteří, včetně tetovacích salonů, totiž stále nemohou podnikat, přitom k 9. květnu končí podpůrný program COVID 2021. Kompenzační bonus a COVID nepokryté náklady poběží až do konce května.Od pondělí otevřou obchody i služby, další děti se vrátí do školOd pondělí 10. května mohou otevřít veškeré obchody a služby. Ve zbývajících sedmi krajích (Ústeckém, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském a Vysočině) začíná rotační výuka žáků druhého stupně základních škol a k plnému provozu se tam vrací školky.Od pondělí 10. května se otevřou muzea, galerie a památky i ve zbylých krajích České republiky, kde dosud nebyly přístupné veřejnosti. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. První výraznější rozvolňování v kultuře by podle něj mohlo nastat od 24. května.

