Okamura: Vyhlazení či osvobození? Osvobození. TOPka chybuje, srovnává-li 68. s II. světovou

Na Klárově 8. 5. 2021 kladli věnce u příležitosti výročí konce druhé světové války v Evropě. Akce se zúčastnil i předseda SPD Tomio Okamura. Ptali jsme se jej... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Tomio Okamura: K historii bychom se měli stavět čelem. Myslím, že bychom neměli zpochybňovat různá historická fakta. Měli bychom vzdát úctu osvoboditelům ČSR, ať jsou z té či oné strany, protože to je to, co je důležité: Češi, Moraváci i Slováci byli v podstatě odsouzeni k likvidaci ze strany Němců. Bylo tomu zabráněno právě tím, že nás osvobodili. Na konečné řešení otázky našich národů naštěstí nedošlo. Neměli bychom to dnes politizovat. Měli bychom pamatovat a připomínat si všechny ty, kdo nás osvobodili a kdo se zasloužili o definitivní porážku Němců v roce 1945. To zaprvé.Druhou rovinou jsou Vrbětice. Doteď žádáme o předložení jasných důkazů. Šéfové tajných služeb, konkrétně šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, říká, že nemá přímé důkazy, které by umožnily iniciaci trestního řízení. Jenže to je pak právě to, co vzbuzuje obrovské otazníky. V každém případě my důkazy žádáme. Vyšetřování pokračuje navzdory faktu, že se nejvyšší ústavní činitelé nemohou dohodnout, kolik těch vyšetřovacích verzí vlastně je. Premiér říká, že je jedna. Pan prezident říká dvě, ministryně Benešová tvrdí, že jich je ještě více. Otazníky zůstávají.SPD není ani proruská, ani proamerická, ani probruselská. Jsme pro Českou republiku. Chceme mít korektní vztahy se všemi zeměmi. Nemá smysl politiku hrotit. Osobně prosazuju politiku jednání a spolupráce. Pakliže jednání a spolupráce nejdou, je potřeba tvrdě hájit zájmy. Jisté je to, že postupovat cestou ultimát nelze. Pokud nemůžeme jednat, nečekejme, že si své zájmy jako Česká republika prosadíme. Suverénní politika suverénní země se projevuje vyspělou diplomacií. Lidé za ČSSD, ministr zahraničí – v těchto ohledech zklamali.Neumím si představit, že když už byli ruští diplomati vyhoštěni, že by se vůbec ještě mohla ukázat například ruská nevina v diskutované kauze… Je za této konstelace vůbec možné něco objektivně vyšetřovat?Obvinění, která padla, jsou vážná. Jak říkám, trváme na vyšetření. Jsme tou parlamentní stranou, která nechce, aby věc zapadla. Když už byla kauza předána na přetřes médiím, pak je nutné vše dotáhnout, a to na základě důkazů.Nelze si nepovšimnout, že v kauze Vrbětice ČR nepodpořily doposud státy EU, byť existuje jakési kolektivní ujištění. K vyhoštění ruských diplomatů přikročily některé státy bývalého Varšavského paktu. K rusofobii mající sklony Poláci – doposud ale spíše „mlčí“….To je právě ta politika, kdy se potvrzuje, že nelze spoléhat na pomoc cizích zemí. Každý hájí sám sebe. Tím spíše nelze čekat pomoc od Německa, které s Ruskem naopak staví svůj nejdražší energetický projekt, což je Nord Stream 2. Mezi Ruskem a Německem čile probíhá spolupráce. Zatímco ČR přešlapuje kolem Sputniků, saský premiér už byl v Rusku a jednal s tamním ministrem zdravotnictví. Opakuji: v krizi se musí každý umět spolehnout na sebe. Prošetřeme kauzu, važme každé obvinění, i to, že probíhá velká tenze mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými. Byl bych nerad, aby Česká republika, malá země uprostřed Evropy, aby byla zatažena do nějakého konfliktu. Například zostření konfliktu na Ukrajině by nás zasáhlo. Naším cílem je politika jednání. Mějme chladnou hlavu a nenechme se do ničeho zatáhnout. Naše vlády by z nás neměly dělat užitečné …, však víte, co mám na mysli. Jakmile vyklidíme pozice na ruských trzích, hned tam naběhnou západní firmy a mnou si ruce.Závěrem. Co říkáte mainstreamu, který tlačí ideu, že se Praha osvobodila sama, a také tomu, že se vloni po sundání sochy místo maršála objevila na soklu záchodová mísa?Není smysluplné, když se po desítkách let zpochybňují historická fakta. Historické události proběhly, fakta jsou jasná. Že se to někomu nelíbí, že tu jsou možné nějaké antipatie (vůči Rusku třeba), to ještě neznamená, že bychom měli popírat to, co se v dějinách opravdu odehrálo. To je mé stanovisko.Během druhé světové války jsem nežil. Přesto mohu říci, že kdyby mělo ČSR pokračovat pod správou Němců a jít cestou k vyhlazení národa… Pokud nás měl někdo osvobodit, pak volba je jasná. Osvobození. Historii bychom neměli nahlížet primárně prizmatem současnosti.Nelíbí se mi, co se momentálně děje. Je to špatně. Pokud Markéta Pekarová-Adamová (TOP 09) srovnává rok 68 s druhou světovou válkou… To je pak opravdu na pováženou. Porovnávat počty obětí těchto událostí, to chce silný žaludek. Toto je upravování a manipulace historií. Tím neobhajuji sovětskou invazi. K nám nepatří žádná cizí vojska. Představitelka koalice Spolu zachází příliš daleko. Musíme říci, že takto tedy ne.Díky za rozhovor.

