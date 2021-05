Ozbrojenci v Libyi zaútočili na sídlo prezidentské rady

https://cz.sputniknews.com/20210508/ozbrojenci-v-libyi-zautocili-na-sidlo-prezidentske-rady-14407243.html

Lybijské zdroje uvádí, že ozbrojené vojenské brigády v Tripolisu zaútočily na sídlo Prezidentské rady Libye v hotelu Corinthia. Požadovaly odvolání ředitele Služby vnější rozvědky Husajna al-Aibu a návrat na tento post Imada Mustafy al-Tarabulseho.Podle libyjských médií za útokem stojí domobranci ze západu Libye, kteří podporují Fáize Sarrádže, jenž vede Vládu národní jednoty. Právě on jmenoval al-Tarabulseho ředitelem rozvědky. Zároveň je al-Aib považován za „blízkého“ člověka polního maršála Chalífy Haftara, který je politickým oponentem Sarrádže.Uvádí se, že útočníci požadovali také demisi ministryně zahraničních věcí Najly Mangoush kvůli jejím opakovaným výzvám o nutnosti vyvedení zahraničních vojáků a žoldáků z Libye, což některé strany libyjského konfliktu považují za „nerozvážnost“.Podle mluvčí rady k útoku v noci na sobotu v libyjském hlavním městě Tripolis došlo v hotelu, který je jedním ze sídel rady.Dodala, že díky volnému dni na místě nikdo nebyl a nikdo nebyl zraněn.Zdroj v Prezidentské radě Sputniku potvrdil, že „v oblasti sídla rady v hlavním městě Tripolis je cítit napětí“. Nevyloučil možnost, že rada v oficiálním prohlášení vysvětlí situaci.Situace v LibyiLibye upadla do chaosu po svržení vůdce Muammara Kaddáfiho během ozbrojeného povstání a intervence Severoatlantické aliance v roce 2011.Nyní proti sobě bojují jednotky loajální Vládě národní jednoty (GNA) sídlící Tripolisu a tzv. Libyjská národní armáda (LNA) polního maršála Chalífy Haftara, za kterým stojí parlament země, jenž se na konci roku 2014 přesunul do Tobruku. Konfliktu se účastní i další země, které podporují různé strany v občanské válce. V zemi jsou aktivní i islámští teroristé.OSN se snaží zprostředkovat ukončení konfliktu a sblížit obě administrativy. V současné době pokračují mezi oběma stranami jednání. Jejich cílem je vytvoření mechanismu, který má ustanovit přechodnou vládu, jež bude vládnout zemi do nových celonárodních voleb v prosinci 2021.

