Ruský velvyslanec v Německu oznámil konečný termín dokončení plynovodu Nord Stream 2

Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev ve vysílání rádia Redaktionsnetzwerk Deutschland prohlásil, kdy by mohl být finálně dokončen plynovod Nord Stream 2... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Nečajev zároveň uvedl, na čem nyní nejvíce závisí dokončení celého projektu.Ruský velvyslanec následně doplnil, že rozhodnutí týkající se osudu projektu nyní přijímá evropská strana.Zmiňme, že výstavba plynovodu aktuálně dospěla do závěrečné fáze. Již dříve o dokončení projektu v letošním roce také hovořil šéf představenstva Gazpromu Viktor Zubkov.Spory ohledně daného plynovodu mezi německými politickými silami však eskalovaly před volbami do Bundestagu. Navíc, i USA se snaží zabránit výstavbě plynovodu propagací svého zkapalněného zemního plynu do Evropy.Plynovod Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu od pobřeží Ruska přes Baltské moře až do Německa, a to o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně.USA prosazují v Evropě svůj zkapalněný plyn a pokouší se výstavbě ruského plynovodu zabránit. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti společnostem, které se výstavby účastní, kvůli čemuž švýcarská Allseas ihned zastavila práci.Výstavba byla obnovena o rok později, v prosinci roku 2020 položila společnost Nord Stream 2 AG za pomoci lodě Fortuna 2,6 kilometru potrubí v německých vodách.V březnu společnost oznámila, že se Akademik Čerskij k výstavbě připojí po zkouškách nedaleko Kaliningradu. Loď má obnovit pokládku první větve plynovodu Nord Stream 2.Podle informací z 31. března byl plynovod postaven z 95 procent, zůstávalo položit 121 kilometrů z celkové délky dvou větví 2 460 kilometrů.Moskva plánuje výstavbu ukončit do konce léta.

