https://cz.sputniknews.com/20210508/s-jidlem-prichazi-chut-vyrobci-del-a-raket-z-francie-a-izraele-zvysi-ceny-co-ucini-metnar-14415240.html

„S jídlem přichází chuť.“ Výrobci děl a raket z Francie a Izraele zvýší ceny. Co učiní Metnar?

„S jídlem přichází chuť.“ Výrobci děl a raket z Francie a Izraele zvýší ceny. Co učiní Metnar?

České ministerstvo obrany dostalo obnovené cenové nabídky na dodávky vojenské techniky od francouzské zbrojařské společnosti Nexter a izraelské firmy Rafael a ukázalo se, že cena vzrostla o 8 miliard korun.

2021-05-08T23:24+0200

2021-05-08T23:24+0200

2021-05-08T23:24+0200

čr

lubomír metnar

houfnice

ministerstvo obrany

vojenská technika

nákup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/682/59/6825908_0:100:1975:1211_1920x0_80_0_0_e41e8d0c4811a1119eddd997bf69d74e.jpg

Francouzská firma Nexter Systems žádá za 52 houfnic Caesar 9,6 miliardy korun. To je o 60 procent více, než českým nákupčím vyšlo z marketingových průzkumů. Ministerstvo má přitom na děla, která by měla jezdit na podvozcích Tatry, v rozpočtu připraveno 5,9 miliardy korun s DPH.Izraelská společnost Rafael pak nabídla čtyři baterie raketových systémů Spyder za 15 miliard místo očekávaných deseti miliard. Součástí jsou však i systémy řízení palby nebo čtyři mobilní radary pro protivzdušnou obranu.Podle informací deníku Právo obrana věří, že se jí s francouzskou firmou, se kterou už vyjednala všechny technické i právní otázky, podaří vyjednat původní cenu.Podle Pejška vyjednávání s Izraelem není ještě u konce.Dodal, že cílem je také dosažení ceny odpovídající předpokládané hodnotě.Nexter Systems, stejně jako Rafael, mají poskytnout českým podnikům podíl na zakázkách ve výši 40 procent. V tuzemsku je zastupuje CSG, jehož součástí je kopřivnická Tatra Trucks, která má pro francouzská děla vyrobit podvozky a pancéřované kabiny.Mluvčí CSG Andrej Čírtek na dotaz Práva, nakolik stojí CSG za zvýšením ceny, odpověděl: „Automobilka Tatra Trucks nabízí podvozky pro projekty Caesar a Spyder za standardních cenových podmínek odpovídajících jiným projektům pro českou armádu.“Podotkl, že automobilka už se takto zapojila do výroby houfnic Caesar pro dánskou armádu.

https://cz.sputniknews.com/20201012/resort-obrany-vysvetlil-jiste-podivnosti-v-dojednavanem-nakup-52-francouzskych-houfnic-caesar-12648882.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lubomír metnar, houfnice, ministerstvo obrany, vojenská technika, nákup