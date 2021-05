https://cz.sputniknews.com/20210508/stovky-cechu-zadaji-o-usnadneni-cesty-do-britanie-a-zpet-kvuli-brexitu-nemohou-navstivit-pribuzne-14409927.html

Stovky Čechů žádají o usnadnění cesty do Británie a zpět. Kvůli brexitu nemohou navštívit příbuzné

Téměř 400 Čechů, kteří skončili ve Velké Británii kvůli práci či studiu, a také ti, kteří kvůli lockdownu nemohou v Británii navštívit své blízké, podepsalo petici o rozumnou regulaci cestování z Velké Británie do ČR.

Ukázalo se, že po brexitu Británie jako ostatní země mimo Evropskou unii podle cestovatelského semaforu českého ministerstva zdravotnictví patří do nejpřísnějšího statusu země „s velmi vysokým rizikem nákazy“, a to nehledě na tamní epidemiologickou situaci, natož proočkovanost populace.To znamená, že kromě testu před odjezdem se vyžaduje alespoň pětidenní samoizolace po příjezdu a PCR test. Podle autorů petice tato přísná regulace příjezdu z Velké Británie není v souladu s dlouhodobě vynikající epidemickou situací na ostrovech. Argumentují tím, že by podle platných kritérií měla být Británie zařazena do nižšího stupně rizikových zemí, než nyní je.Ti, kteří podepsali petici, vysvětlili novinářům z Novinek, že to udělali, protože stávající epidemiologické omezení (čekání na výsledky testu, povinná karanténa) ve skutečnosti znemožňují setkání s příbuznými během prázdnin nebo víkendů, kdy je omezen počet volných dnů a kromě toho to vše vede k velkým finančním nákladům.Logiku v zařazení britského království mezi nejrizikovější státy petenti moc nevidí.Cestovním kancelářím se také nelíbí, že Ministerstvo zdravotnictví ČR nereflektuje aktuální situaci třeba v Izraeli a Velké Británii, které jsou stále v kolonce velmi nebezpečných zemí, i když jsou na tom, co se proočkovanosti týče, mnohem lépe než ostatní státy.Cestovatelská mapaVzhledem k vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začaly od pondělí 3. května 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti.Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje pět kategorií zemí:Tzv. cestovatelský semafor má pevně daná kritéria a je tak automatický a předvídatelný. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že ČR postupuje v souladu s doporučeními EU. Zároveň bude rozdělení zemí do jednotlivých kategorií – stejně jako dosud – pravidelně aktualizováno.

