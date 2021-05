https://cz.sputniknews.com/20210508/usa-shodily-v-estonsku-vysadek-v-ramci-nejvetsich-za-25-let-cviceni-14409634.html

USA shodily v Estonsku výsadek v rámci největších za 25 let cvičení

USA shodily v Estonsku výsadek v rámci největších za 25 let cvičení

Vojáci americké armády provedli v noci na sobotu v Estonsku rozsáhlý vzdušný výsadek v rámci cvičení Swift Response, oznámila tisková služba hlavního štábu... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-08T13:31+0200

2021-05-08T13:31+0200

2021-05-08T13:31+0200

svět

vojáci

estonsko

vojenská cvičení

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/322/00/3220007_0:135:3237:1956_1920x0_80_0_0_6b9e1d845f66c27d8a8bf9ee1dbdb9e3.jpg

„Více než 700 vojáků 82. divize Vzdušných výsadkových vojsk USA se vysadilo na letiště u městečka Nurmsi v kraji Järva. Byla také shozena bojová technika a vybavení,“ uvádí se ve zprávě.Estonští vojáci podotýkají, že hlavní část výsadkářů byla do Estonska dopravena transportními letouny bezprostředně z USA. Výsadek byl shozen v noci v taktické situaci maximálně přiblížené reálné. Výsadek sledovala prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová, která přijela do Nurmsi.Ve dne a v noci 8. května odletí američtí výsadkáři ve vrtulnících z Nurmsi na centrální polygon.V sobotu cvičení navštíví velitel americké armády v Evropě a Africe generál Christopher M. Cavoli, velitel 8. vzdušného výsadkového sboru generálporučík Michael E. Kurilla a velitel 82. vzdušné výsadkové divize generálmajor Christopher Donahue.V Estonsku začala 5. května cvičení Swift Response, které tvoří součást série největších za 25 let amerických cvičení v Evropě Defender Europe. Manévry budou probíhat v 16 evropských zemích za účasti 28 tisíc vojáků.V rámci Swift Response se bude nacvičovat ochrana Estonska v případě krizové situace. Manévrů se zúčastní asi 2 500 vojáků z Estonska, USA a Velké Británie, přes 20 letadel a 25 vrtulníků. Cvičení skončí 14. května.

https://cz.sputniknews.com/20210508/evropsti-spojenci-pozadali-usa-aby-zpomalily-stahovani-vojsk-z-afghanistanu-14408502.html

Dědouch2 A padáky, otvíraly se?🤔 5

Teodor Ke kapitulaci Nemecka v roce 1945 je to ta spravna akce, asi NATO tusi, ze taky tak dopadne. 5

4

estonsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vojáci, estonsko, vojenská cvičení