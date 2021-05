https://cz.sputniknews.com/20210508/vitezstvi-primitivismu-a-sovinismu-chmelar-se-tvrde-pustil-do-slovenskych-propagandistu-14408000.html

„Vítězství primitivismu a šovinismu.“ Chmelár se tvrdě pustil do slovenských „propagandistů“

Hanobit Rusy v době oslav dne vítězství nad fašismem je projevem neúcty a nevděku, domnívá se levicový publicista Eduard Chmelár. Jmenovitě zmínil slovenského... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

„To je úplně neuvěřitelné, jak nám tu vymývají mozky,“ napsal na úvod Chmelár. Reagoval tak na výrok Nadě, který si postěžoval, že stahování ruských ozbrojených sil od vlastních hranic s Ukrajinou probíhá pomalu.Pro snížení napětí je podle něj nutné neposilovat vojenskou přítomnost Severoatlantické aliance u ruských hranic. Právě přítomnost vojsk NATO totiž vnímá Rusko jako ohrožení.Dále si Chmelár bere na mušku státního tajemníka ministerstva zahraničí Martina Kluse, kterého rovněž označil za „vítače amerických ozbrojených sil“. Chmelárovi se totiž nelíbí jeho čtvrteční komentář v deníku Sme, který otituloval „Noční vlci tu nejsou vítání“, neboť dle jeho slov „maskováním se za úctu obětí druhé světové války vyzývají k podpoře extrémistických sil a mobilizují veřejnost proti členství v EU a NATO“.Chmelár je přesvědčený, že lidé na Slovensku by měli přestat ohýbat hřbet a měli by začít otevřeně protestovat „proti těmto šovinistickým lžím“.V Evropě v těchto dnech probíhá rozsáhlé vojenské cvičení NATO Defender-Europe 2021, které začalo v březnu a potrvá až do června. Účastní se ho zhruba 28 tisíc vojáků z 26 zemí. V Pentagonu ujišťují, že cvičení má pouze obranný charakter. Jeho cílem je připravit se odpovídat na vzniklé krize a v případě nutnosti provádět rozsáhlé bojové operace.V minulých týdnech rozsáhlé vojenské cvičení u hranic s Ukrajinou provádělo i Rusko. Moskva odmítala obvinění, že se jedná o přípravu agrese.

