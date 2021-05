https://cz.sputniknews.com/20210508/vyhostete-alespon-jednoho-ruskeho-diplomata-vyzval-babis-evropske-lidry-k-solidarite-14409787.html

Vyhostěte alespoň jednoho ruského diplomata, vyzval Babiš evropské lídry k solidaritě

Vyhostěte alespoň jednoho ruského diplomata, vyzval Babiš evropské lídry k solidaritě

Solidarita s Českem ve vrbětické kauze se zatím projevuje převážně na úrovni rétoriky. Premiér Andrej Babiš (ANO) proto na neformálním jednání lídrů zemí EU... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-08T13:42+0200

2021-05-08T13:42+0200

2021-05-08T13:42+0200

kauza vrbětice a vyhoštění ruských diplomatů z česka

diplomatické vztahy

andrej babiš

česká republika

eu

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/12962590_0:0:2453:1381_1920x0_80_0_0_1e0ed3ecfab5ac8bb7f170c2d4dc2f42.jpg

Český premiér požádal další členy Evropské unie, aby projevili větší solidaritu s Českou republikou ve sporu s Ruskem kvůli výbuchům ve skladech ve Vrběticích. Babiš to řekl v sobotu novinářům před začátkem neformálního jednání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie v portugalském Portu.S lídry EU o tom debatoval ještě v pátek večer. Upozornil, že se jedná o napadení členského státu, což je útok na všechny. Zatím ale neví, zda mu vyhoví.Podle něj se o záležitosti v pátek vedla relativně dlouhá debata, při níž vystoupili i francouzský prezident Emmanuel Macron či německá kancléřka Angela Merkelová. Vzhledem k neformálnímu charakteru summitu nebyly přijaty žádné písemné závěry. Rozsáhlejší diskuzi o postupu vůči Rusku očekává na zasedání Evropské rady na konci května.Dříve v souvislosti s vrbětickou kauzou ruské diplomaty vyhostily Slovensko, Rumunsko a pobaltské země. Ruského diplomata vyhostilo i Bulharsko, a to kvůli obvinění Ruska z odpovědnosti za organizace výbuchů skladů na bulharském území a pokusu o vraždu obchodníka Emiliana Gebreva. Tato obvinění Moskva odmítá.Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v této souvislosti uvedl, že očekává podobné kroky od dalších zemí a jmenovitě zmínil například Británii či Německo.Roztržka mezi Českou republikou a Ruskem vypukla ve druhé polovině dubna, kdy Babiš a Hamáček oznámili, že za výbuchy v muničních skladech ve Vrběticích v říjnu a prosinci 2014 mohou ruští agenti vojenské zpravodajské služby GRU. Rusko svou odpovědnost odmítá.Česká republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.

Červenáček wwwebebuerger.. Babišátko nad svou ubohostí tak upřímně pláče, že by mu dal jeden pětku (a nakopal jej zpředu do zádele)...✡️🇮🇱🇺🇸🗽👎👎🤮🚾 10

jos.jos Ten "premier je ale zoufalej! Vyhostěte Babiše! 10

16

česká republika

eu

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomatické vztahy, andrej babiš, česká republika, eu, rusko