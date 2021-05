https://cz.sputniknews.com/20210508/znamy-americky-admiral-prozradil-jak-se-zachova-nato-v-pripade-konfliktu-mezi-ruskem-a-ukrajinou-14414424.html

Známý americký admirál prozradil, jak se zachová NATO v případě konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou

V případě, že by došlo mezi Ruskem a Ukrajinou k válce, budou Washington a NATO „kategoricky proti, ale nepodniknou žádné kroky“. V článku pro Bloomberg to... 08.05.2021, Sputnik Česká republika

Proč by se tak aliance i Spojené státy americké zřejmě zachovaly, se pokusil vysvětlit.V textu Stavridis také uvedl, že v případě zhoršení vztahů v oblasti Černého moře by mohlo dojít ke střetu. Připustil, že v případné válce by Rusko použilo vysokorychlostní hlídkové čluny s řízenými střelami typu země-země, vrtulníky pro přesun speciálních sil z přistávajících lodí a dieselové ponorky.Stavridis rovněž připustil, že by Moskva v takovém případě zvítězila. Zároveň poznamenal, že by se jednotky NATO nedokázaly dostat do regionu dostatečně rychle, i kdyby chtěly.Ukrajina vs. NATOPřipomeňme, že již v roce 2014 se Ukrajina vzdala svého nezúčastněného postavení, a poté prohlásila vstup do NATO za jeden ze svých zahraničněpolitických cílů. V roce 2019 bylo dokonce směřování ke vstupu do aliance zakotveno v ústavě. V loňském roce se Ukrajina stala šestým státem, který získal status partnera NATO s rozšířenou působností. Bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen tehdy uvedl, že Kyjev bude muset splnit řadu kritérií, což bude trvat dlouho. Odborníci současně odhadují, že Ukrajina nebude mít v příštích 20 letech nárok na členství v této alianci.Nicméně, v posledních měsících ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu nastolil otázku týkající se vstupu do NATO. Podle něj je to jediný způsob, jak ukončit konflikt na Donbasu. Kreml však k celé věci poznamenal, že takové kroky by jen prohloubily vnitřní problémy Ukrajiny, a pro obyvatele samozvaných republik by byl vstup do aliance absolutně nepřijatelnou perspektivou.Připomeňme, že v polovině dubna ukrajinský velvyslanec v Berlíně Andrij Melnik vyzval Německo, aby co možná nejrychleji a bez žádných podmínek dosáhlo vstupu jeho země do NATO kvůli historické odpovědnosti SRN vůči Ukrajincům.

