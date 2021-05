https://cz.sputniknews.com/20210509/arenberger-strasi-novymi-mutacemi-covidu-a-vyzyva-aby-lide-17-kvetna-necekali-velke-rozvolnovani-14426972.html

Arenberger straší novými mutacemi covidu a vyzývá, aby lidé 17. května nečekali velké rozvolňování

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se stal hostem pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je nutné se rychle naočkovat, jinak by také mohla přijít nová vlna koronaviru. Navíc je podle něj klíčové, že do Česka proudí varianty viru ze zahraničí.Arenberger: Testy zdarma změníme, chceme lidi motivovat k očkováníMinisterstvo podle Arenbergera výhledově zvažuje, že sníží frekvenci pojišťovnami hrazených antigenních testů. Nyní se mohou lidé bezplatně nechat otestovat jednou za tři dny.Podle ministra je důvodem ke změně hlavně motivace lidí k očkování. Změna by měla přijít v červenci, v létě si je tak v nynější frekvenci budou hradit lidé sami, zdarma budou v mnohem větších intervalech.Lidé by podle něj neměli váhat a přihlásit se na očkování.„Apeluji i třeba kvůli cestování, aby si očkování co nejdříve zařídil,“ dodal.Odhalení nových mutací viruStát začne podle šéfa resortu zdravotnictví nejpozději od příštího týdne s masivním sekvenováním vzorků odebraných pacientům pozitivních na covid-19, aby odhalil nové mutace viru. V současné době je podle něj zajištěné financování a kapacita pro sekvenování asi 8 000 vzorků měsíčně. Dosud stát sekvenoval v menším množství, za posledních 14 dní bylo podle ministra zachyceno 56 mutací různého druhu.Ministr řekl, že stát již vybral laboratoře, které budou sekvenování provádět tak, aby pokrývaly celou republiku.Dodal, že se na tom bude podílet například ministerstvo zemědělství nebo Akademie věd. Ministerstvo podle něj vytvořilo pracovní skupinu, která určila počet sekvenovaných vzorků a metodiku pro jejich výběr.Další rozvolňování opatřeníMinistr zdravotnictví také uvedl, že co se týče dalšího uvolňování, bude řešit zejména rotační výuku na školách.Podobné stanovisko zastává i premiér Andrej Babiš. Rotace ve školách by se tak mohly zrušit 17. května.Ministr se vyjádřil i k dalšímu možnému rozvolňování, například co se týče zahrádek a restaurací. Podle Arenbergera se téma určitě bude řešit na vládě. Přiznal, že balíček uvolnění nemusí být tak velký, jak se očekávalo.Za mírnějším rozvolněním pak podle ministra stojí především skupina MeSES, které se podle Arenbergera tak rychlý postup nelíbí. Ani datum otevření zahrádek restaurací Arenberger nechtěl s určitostí potvrdit na 17. května a opět se odvolal na odbornou skupinu MeSES, která vládě radí s uvolňováním.Podle ministra zdravotnictví tvořící se fronty před okénky restaurací sice nevypadají dobře, ale podle dat ministerstva lidé údajně pravidla dodržují. „Pořád se dodržují předpisy,“ tvrdí Arenberger. „To, že se někde u okénka vytvoří fronta, chápu, že to nevypadá dobře, ale zároveň chci lidem poděkovat, že pravidla dodržují,“ dodal.„Další vlnu si nemůžeme dovolit,“ řekl Arenberger k rozvolňování a vysvětlil, že se na rozvolnění musí shodnout s odbornou skupinou.Podle Arenbergera musí být Češi opatrní, protože stále hrozí další vlna epidemie.

