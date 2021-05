https://cz.sputniknews.com/20210509/babis-avizoval-brzke-zahajeni-ockovani-pro-45lete-nova-strategie-vakcinace-byla-podrobena-kritice-14426350.html

Babiš avizoval brzké zahájení očkování pro 45leté. Nová strategie vakcinace byla podrobena kritice

Český premiér Andrej Babiš prohlásil, že již od 10. května může být otevřena registrace na očkování pro osoby od 45 let. Podle předsedy vlády tou nejlepší... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

Již od půlnoci 10. května Češi ve věkové kategorii 45+ se budou moci zapsat na očkování proti covidu-19, myslí si premiér Andrej Babiš. Ve svém videu uveřejněném na sociálních sítích vyjádřil jistotu, že zítra na Radě pro zdravotní rizika bude rozhodnuto o zařazení zmíněné věkové kategorie do seznamu těch, kdo bude mít nárok na očkování.Změna očkovací strategiePřipomínáme, že český premiér je zastáncem snížení počtu očkovacích center, obdobný názor má i ministr zdravotnictví Petr Arenberger, oba dva totiž chtějí zajistit postupný přesun očkování do velkých center majících větší kapacity.S touto změnou strategie však nesouhlasí řada odborníků. Podle slov předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je takový postup ze strany vlády matoucí pro samotné lékaře, kteří již byli připraveni na to, že dostanou další vakcíny a budou moci očkovat lidi v nemocnicích ve větších počtech.Záměr vlády nechápe ani předseda České vakcionologické společnosti Roman Chlíbek, který si myslí, že využití velkých očkovacích center bylo na místě spíš úplně na začátku.Vakcinace v ČeskuOčkování v Česku probíhá ve vlnách. Nejdříve se dostalo na klienty domovů pro seniory a zdravotníky. Později se přidávali senioři a učitelé. Dnes je registrace otevřená pro všechny obyvatele starší 50 let a mladší pacienty s vybranými nemocemi.Ministr zdravotnictví Petr Arenberger uváděl, že všichni lidé nad 16 let by se mohli začít registrovat již od začátku června.

