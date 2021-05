https://cz.sputniknews.com/20210509/britska-vlada-nedovoli-skotsku-usporadat-nove-referendum-14429772.html

Britská vláda nedovolí Skotsku uspořádat nové referendum

Britská vláda nedovolí Skotsku uspořádat nové referendum

Britská vláda dnes oznámila, že nebude souhlasit s provedením nového referenda o nezávislosti ve Skotsku. Takové prohlášení dnes večer učinil šéf kanceláře... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že dříve byly vyhlášeny výsledky voleb do skotského parlamentu, ve kterých si Skotská národní strana (SNS) ponechala většinu křesel v regionálním zákonodárném sboru. Když šéfka dané strany a skotská první ministryně Nicola Sturgeonová vystoupila s projevem po ohlášení výsledků, uvedla, že stále hodlá usilovat o druhé referendum o nezávislosti. SNS mohou podpořit poslanci ze Strany zelených, kteří také podporují suverenitu regionu.Zmiňme, že skotské referendum bude vyžadovat souhlas ústředních orgánů a premiér Boris Johnson několikrát řekl, že taková sankce vydána nebude.Když Gove odpovídal na dotaz, za jakých okolností by Johnson souhlasil s druhým referendem, řekl: „Teď to není na pořadu dne. Samozřejmě, že obyvatelé Skotska na to mají právo, jak jsme viděli v roce 2014, ale nyní je naprosto nezbytné soustředit se na naléhavé problémy.“Když se Sturgeonová dne 4. květnadotkla tématu referenda, nechala se slyšet, že Johnson by referendum mohl zastavit pouze v případě, že bude zpochybněn u soudu. Podle ní tak Johnson „nemá právo stát v cestě demokratické volbě obyvatel Skotska“.Referendum o nezávislostiPřipomeňme, že otázku o provedení opakovaného referenda o nezávislosti Skotska opakovaně vznesly úřady v regionu. V roce 2014 Skotsko hlasovalo o zachování regionu jako součásti Spojeného království. V roce 2016 se Skotsko v referendu o brexitu vyslovilo pro zachování členství v EU, většina obyvatel Velké Británie však brexit podpořila.Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová informovala o svém záměru uspořádat v letech 2020–2021 další referendum o nezávislosti, nicméně Boris Johnson opakovaně prohlásil, že druhé referendum nepovolí, jelikož obyvatelé Skotska vyjádřili svou vůli již v roce 2014.Podle sociologů je počet příznivců a odpůrců skotské nezávislosti přibližně stejný.

skotsko, boris johnson, referendum, velká británie