Buďte opatrní: Tyto symptomy signalizují riziko vzniku mozkové mrtvice

Odborníci z britské charitativní organizace British Heart Foundation uvedli několik příznaků, které by mohly svědčit o možném vzniku mrtvice, způsobené vysokou hladinou „špatného“ cholesterolu v krvi.

V článku se uvádí, že v případě přebytku cholesterolu se zastaví přívod krve do mozku, což může hrozit mozkovou mrtvicí. Stejně tak velké množství cholesterolu blokuje průchod krevních cév a kyslík a živiny nemohou zamířit k srdci, což vede k infarktu.Podle lékařů lze bolest na hrudi nebo v končetinách v důsledku zablokování tepny považovat za alarmující příznaky. Stojí za to věnovat pozornost i jistému „pomatení“, ke kterému může dojít kvůli skutečnosti, že krev neteče do mozku, stejně jako slabosti svalů, potížím s dýcháním a únavě.Lékaři varují, že závislosti (kouření, nedostatek fyzické aktivity, nadváha a vysoký obsah tuku v potravinách) rovněž zvyšují hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi. Jako preventivní opatření se doporučuje jíst vyváženou stravu se spoustou ovoce a omezit příjem potravin s vysokým obsahem tuku a cukru.Jaké potraviny mohou způsobit mrtvici?Nadměrná konzumace červeného masa, sýrů a vajec může vést k mrtvici a trombóze u lidí starších 45 let, uvedl lékař klinické laboratorní diagnostiky Alexander Karasev ve vysílání rozhlasové stanice Govorit Moskva.Lékař proto vyzval k tomu, aby lidé nejedli červené maso častěji než dvakrát týdně, přičemž by porce neměla přesáhnout 150 gramů.Podle jeho slov jsou některé bakterie schopné z výše uvedených produktů vyrobit velmi toxickou sloučeninu.Karasev v neposlední řadě poznamenal, že poškození endotelu spolu s fluktuacemi glukózy vede ke tvorbě aterosklerotických plátů. Kolem hrubého aterosklerotického plátu začíná turbulentní pohyb krve, který je zdrojem trombózy a následně mrtvice a infarktu. Lékař prozradil jednoduchý způsob zjištění mozkové mrtvicePřímá závislost mezi mozkovou mrtvicí a jarní sezónou neexistuje, atmosférické výkyvy a nestabilní tlak však mohou být provokujícími faktory. Tento názor v ruské televizi Zvezda vyslovil kardiolog a neurolog, ředitel služby STOP-inzult Jevgenij Širokov. Promluvil rovněž o tom, jak se dá rychle a jednoduše zjistit mozková mrtvice.Schéma diagnostikování mozkové mrtvice se jmenuje FAST (Face Arm Speech Test, což se překládá jako Tvář-Ruka-Řeč-Test). Odborník prozradil podstatu daného schématu.Podle Širokova je tento krátký test velmi jednoduchý. Jeho přednost spočívá v tom, že určí nejzávažnější příznaky mozkové mrtvice: orientaci v prostoru, poruchy pohybu a schopnost mluvit.

