Den matek očima českých celebrit. Co slavné osobnosti vzkázaly svým maminkám?

„Dnes (zítra) je Den matek, každá maminka by měla dostat velkou pusu a objetí. Já ji dám mým oboum rodičům, protože jsou pro mě ti nejlepší pod sluncem. Teď už jsem rodič i já a chci vám poděkovat z celého srdce, že jste mi ukázali, co je to láska, co je to rodina a že větší smysl života neexistuje. Děkuji, že jste mi oporou a i po 12 h na nohách v práci, přijdete za Ruminkou, abych se mohla vykoupat a dohnat pracovní resty. Děkuji, že mi pomáháte s úsměvem na tváři s láskou a s radostí .Děkuji, že pro nás žijete. Nestačily by mi řádky, za co vše jsem vám vděčná a co pro mě znamenáte. Od určité doby nepromlouvám k pánu Bohu, abych ho o něco poprosila, ale abych mu poděkovala. Poděkovala za ty cenné každodenní krásné momenty, za zdravou rodinu a lásku. Život je krásnej… musíš ho ale žít srdcem,“ rozepsala se Monika.