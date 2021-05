https://cz.sputniknews.com/20210509/dusno-u-moravce-tribunal-jako-v-50-letech-ukazte-dukaz-pozadovala-malacova-po-sefce-top-09-14427344.html

Dusno u Moravce: Tribunál jako v 50. letech, ukažte důkaz, požadovala Maláčová po šéfce TOP 09

V nedělních Otázkách Václava Moravce na ČT ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) zuřivě bránila svého stranického šéfa Jana Hamáčka před předsedkyní TOP 09... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

Hamáček lže a je to neomluvitelné, tvrdila Adamová u Moravce. Snaha místopředsedy vlády vyměnit ututlání vrbětické aféry za dodávky Sputniku V považuje za prokázané. Anonymní zdroje serveru Seznam Zprávy jí k tomu stačí.Tato rétorika se ale Maláčové vůbec nezamlouvala. Připomínala jí to totiž praktiky z dřívějšího režimu.Adamová si nejspíše uvědomila, že s výroky o vlastizradě to nejspíše poněkud přehnala.Maláčové to ovšem nestačilo a dále na šéfku TOP 09 tlačila. Ministryně práce a sociálních věcí po ní chtěla důkazy, že se Hamáček dopustil něčeho špatného. Článek na serveru Seznam Zprávy jí totiž nestačí. Pokud důkazy nepředloží, tak by se předsedovi ČSSD měla omluvit.Tím ale obvinění neskončilo a dotyčná shrnula také jeden z posledních článků serveru Seznam Zprávy, který tvrdí, že se v přípravách Hamáčkovy návštěvy Moskvy angažoval i Hrad, což ovšem ředitel zahraničního odboru hradní kanceláře Rudolf Jindrák odmítá. Na stranu Adamové se postavila i Pirátka Richterová, která rovněž obvinila Hamáčka ze lži.Hamáčkova kontroverzní cestaSeznam Zprávy s odvoláním na své zdroje tvrdí, že Hamáček chtěl vyjednáním dodávek ruské vakcíny zachránit ČSSD před propadem v říjnových volbách. Za dodávky vakcín Sputnik V a organizaci summitu prezidentů Ruska a USA měl Hamáček prýchtít ututlat údajnou ruskou účast na výbuších ve Vrběticích. Vicepremiér ale trvá na tom, že se jednalo o kamufláž a do Moskvy letět nechtěl.Každopádně ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun poslancům potvrdil, že se na schůzce 15. dubna, kdy se s Hamáčkem sešli šéfové tajných služeb, policie a český velvyslanec v Moskvě, cesta do Moskvy skutečně řešila, nikoliv však výměnný obchod. Informovala o tom ve čtvrtek místopředsedkyně sněmovní komise pro kontrolu činnosti VZ Jana Černochová.Mezitím Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se začala z vlastní iniciativy zabývat neuskutečněnou cestou vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy.Většina sociální demokracie stojí za svým šéfem. Poslanecký klub ČSSD je nadále přesvědčen, že Jan Hamáček konal ve prospěch Česka i občanů.

