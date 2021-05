https://cz.sputniknews.com/20210509/finska-rozvedka-oznamila-ze-rusko-je-pripraveno-pouzit-vojska-v-evrope-14418867.html

Finská rozvědka oznámila, že Rusko je připraveno použít vojska v Evropě

Finská rozvědka oznámila, že Rusko je připraveno použít vojska v Evropě

Finské ministerstvo obrany zveřejnilo zprávu rozvědky hodnotící ruskou vojenskou aktivitu v Evropě.Dokument hovoří o zvýšeném napětí v regionu v důsledku... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T09:32+0200

2021-05-09T09:32+0200

2021-05-09T09:33+0200

„Například Rusko ukázalo připravenost a ochotu použít ozbrojené síly tam, kde je to nezbytné k dosažení svých cílů, a to i v Evropě. To zvýšilo konfrontaci a vojenskou aktivitu v pobaltském regionu,“ tvrdí autoři zprávy.Podle jejich názoru se dnes přímé použití vojsk k dosažení cílů zahraniční politiky nejeví jako nejúčinnější metoda. Podle finské zpravodajské služby se však země nadále připravují k použití síly a rozvíjejí vojenský potenciál.Autoři zprávy rovněž upozornili na posílení ruské vojenské přítomnosti v Arktidě. Podle jejich názoru se v následujících letech může tento region stát místem, kde se střetnou zájmy světových mocností.Rumunský ministr zahraničí prohlásil, že se z Černého moře stává jezero NATORumunský ministr zahraničí Bogdan Aurescu tento týden uvedl, že se Černé moře NATO „částečně proměnilo v jezero NATO“.„Nemůžeme odmítnout být v regionu přítomni jako členové aliance. Myslím si, že je důležité pokračovat v prosazování našich hodnot v regionu,“ řekl ministr v odpovědi na otázku novinářů, jak může NATO zabránit, aby se z Černého moře stalo „ruské“.Aurescu dodal, že Bukurešť je znepokojena masivním „přesunem vojsk a demonstrací síly v regionu“. Uvedl, že bezpečnost v černomořské oblasti je „nedílnou součástí bezpečnosti NATO“.V posledních letech Rusko zaznamenalo bezprecedentní aktivitu Severoatlantické aliance podél jeho západních hranic. NATO rozšiřuje tyto iniciativy a nazývá to „zadržováním ruské agrese“.Jak bylo zdůrazněno na ministerstvu zahraničí, Moskva bude brát v úvahu směřování aliance ve své zahraniční politice a vojenském plánování. V Kremlu uvedli, že Rusko nikoho neohrožuje, ale nebude přehlížet akce, které jsou potenciálně nebezpečné pro jeho zájmy.Vladimir Putin opětovně zdůraznil, že Moskva se nechystá na nikoho útočit. Podle něj je ruská hrozba „výmyslem těch, kteří chtějí těžit ze své role předvoje v boji proti Rusku, získat za to nějaké bonusy a preference“.

