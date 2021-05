https://cz.sputniknews.com/20210509/jak-se-na-nas-asi-divaji-spojenci-pirat-a-obcansky-demokrat-smetli-hamackovy-argumenty-ze-stolu-14425056.html

Jak se na nás asi dívají spojenci? Pirát a občanský demokrat smetli Hamáčkovy argumenty ze stolu

Jak se na nás asi dívají spojenci? Pirát a občanský demokrat smetli Hamáčkovy argumenty ze stolu

Stav ekonomiky i aféra šéfa ČSSD Jana Hamáčka byly hlavními tématy nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht a...

Aféra avizované cesty vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nebere konce a musí ho hájit i jeho vládní kolegyně. Podle Schillerové žádné důkazy ke „zrádnému“ jednání portál Seznam Zprávy nezveřejnil. Vládní představitelé, předně premiér Andrej Babiš (ANO), se zachovali jako hrdí zástupci hrdé země.Jinak to ovšem vidí Skopeček z ODS. Trápilo ho především, že se kvůli vicepremiérovi na Českou republiku dívají špatně západní spojenci z NATO a EU.Jediný rázný krok, ke kterému se podle něj Hamáček odhodlal, bylo odvolání hejtmana Martina Netolického z dozorčí rady České pošty poté, co promluvil s reportéry serveru Seznam Zprávy.Počínání vlády v kauze Vrbětice se vysmál i senátor Wagenknecht. „Vláda působí velice komicky; vypadá to, že pravá ruka neví, co dělá levá,“ poznamenal.Schillerová na to připustila, že avizovaná Hamáčkova cesta do Moskvy nebyla dobrým nápadem a zdůraznila, že premiérovi se od počátku nelíbila.Boje na barikádáchDále se debata otočila směrem k ekonomickým otázkám. Ačkoli Schillerová trvala na tom, že špatnou situaci v českých financích způsobila koronavirová krize, Skopeček vládě vyčítal, že nešetří v oblasti státní správy či dotací, které dostává i Agrofert. Hnutí ANO pak obvinil, že se „rouškovnými“ pokusila podplatit hlasy důchodců před krajskými volbami. Tyto argumenty se ale Schillerové příliš nezamlouvaly.Dále Schillerová vyvracela argumenty Wagenknechta, že vláda nepomáhá střední třídě. Ministryně slíbila nastavení plánu konsolidace i „obrovským balíkem peněz z EU“.Pirátský senátor nato poznamenal, že by chtěl, aby vláda zdanila velké sklady za městy, v nichž se skladuje velké množství zboží. Dále přišel s iniciativou zvýšit daně například u sladkých nápojů, protože nepřispívají zdraví obyvatel.Naopak Skopeček odmítá v době krize daně zvyšovat. Peníze je nutné nechat lidem, aby se ekonomika mohla opět rozjet.

