https://cz.sputniknews.com/20210509/na-letecke-zakladne-hmimim-se-konala-vojenska-prehlidka-na-pocest-dne-vitezstvi-14422274.html

Na letecké základně Hmímím se konala vojenská přehlídka na počest Dne vítězství

Na letecké základně Hmímím se konala vojenská přehlídka na počest Dne vítězství

Vojenská přehlídka skupiny vojsk RF v Sýrii a syrských vojáků se konala na letecké základně Hmímím u příležitosti 76. výročí vítězství ve Velké vlastenecké... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T14:54+0200

2021-05-09T14:54+0200

2021-05-09T14:54+0200

svět

den vítězství

přehlídka

sýrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1150/19/11501922_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f9573af5fb362deeefa3ce8607ad6485.jpg

Přehlídky se zúčastnilo přes jeden tisíc vojáků a 84 kusů techniky, ukázkový let nad ruskou leteckou základnou vykonalo 22 vrtulníků a letadel. Přehlídku zahájila vlajková skupina se státní vlajkou RF a vlajkou Vítězství. Přehlídce velel zástupce velitele skupiny vojsk vojenského letectva RF v Sýrii generálmajor Oleg Miťajev, přijímal přehlídku velitel skupiny vojsk vojenského letectva RF v Sýrii generálporučík Alexandr Čajko.„Uctíváme památku těch, kteří položili životy za každou ulici, každý dům, každou hranici své vlasti, kteří zahynuli v urputných bojích u Moskvy a Stalingradu, u Kurského oblouku a na Dněpru, kteří zemřeli hladem a zimou v nepokořeném Leningradu, kteří byli umučeni v koncentračních táborech, ve válečném zajetí a okupaci.Ruští vojáci a důstojníci likvidují dnes po boku vojáků Syrské arabské republiky světový terorismus, posilují suverenitu a nezávislost Sýrie, projevují statečnost a hrdinství, připravenost na hrdinské činy. Pro blaho syrského lidu vytvářejí podmínky k obnovení míru na Zemi,“ pronesl z tribuny Čajko.Syrský ministr obrany Ali Abdullah Ayyoub blahopřál vojákům ruské skupiny vojsk ke Dni vítězství jménem syrského prezidenta Bašára Asada: „Ať Pánbůh požehná dnešnímu dni, naplní náš svátek blahem. Den, kdy oslavujeme Velké Vítězství, které pro nás vydobyli naši dědové a otcové před 76 lety. Tento svátek nám názorně ukazuje, co znamená vůle vítězného lidu, který chce zachránit svoji vlast a svůj domov. Potvrzuje to vysokou úroveň našeho přátelství, našeho spojenectví v čelení světovému terorismu.“Pochodovali důstojníci správy a vojáci skupiny vojsk vojenského letectva RF v Sýrii, smíšeného leteckého pluku, zdravotnického oddílu speciálního určení, jednotky vojenské policie a společný ženský oddíl. Syrské ministerstvo obrany zastupovala jednotka Námořnické akademie Ozbrojených sil a útočný pluk speciálního určení Kommandos.V čele mechanizované kolony poprvé projel historický tank T-34. Dále následovala pancéřovaná vozidla Tigr-M a Tajfun, obrněné transportéry BTR-80 a BTR-82A, protivzdušné raketové a dělostřelecké systémy Pancir a operativní taktické Iskandery-M. Přehlídky se také zúčastnily syrské pick-upy.V letecké části přehlídky byly nasazeny vrtulníky Ka-52, Mi-35, Mi-8AMTŠ, syrské vrtulníky Gazel a také ruská letadla Su-24M, stíhačky Su-35S, let nad základnou uzavřely Migy-29.Hosty oslav Dne vítězství na letecké základně Hmímím byli zástupci ruských diaspor v Sýrii, duchovenstvo, zástupci syrských úřadů.

1

sýrie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

den vítězství, přehlídka, sýrie