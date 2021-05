https://cz.sputniknews.com/20210509/netflix-vydira-organizatory-zlateho-globusu-chce-vic-cernochu-v-porote-a-hrozi-dusledky-14428444.html

Netflix vydírá organizátory Zlatého glóbusu: Chce víc černochů v porotě a hrozí důsledky

Netflix vydírá organizátory Zlatého glóbusu: Chce víc černochů v porotě a hrozí důsledky

Vypadá to, že mezi streamovacím gigantem Netflix a Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA) došlo k jistému napětí. A může za to udělování... 09.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-09T23:51+0200

2021-05-09T23:51+0200

2021-05-09T23:51+0200

svět

netflix

ceny

neshody

změny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1162/08/11620824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ce46e5715956749a9872f712d080c79.jpg

Když to vezmeme úplně od začátku, je nutno zmínit, že Zlaté glóby jsou obecně brány jako druhé nejprestižnější ocenění v Hollywoodu, a to po cenách americké filmové akademie – Oscarech. O vítězích Zlatých glóbů rozhoduje HFPA, v níž zasedá asi 90 novinářů. Nicméně, právě tato asociace se od letošního února potýká s velkou vlnou kritiky, za kterou může skutečnost, že v jejích řadách není ani jedna osoba tmavé pleti. Nutno říci, že s jistou kritikou se HFPA setkala již dříve, a to právě kvůli tomu, že dle některých komentátorů nevěnovala dostatečnou pozornost tvůrcům tmavé pleti nebo snímkům, jež se zabývají problematikou etnických menšin.Někteří lidé to tak ale nechtěli nechat, a tak se ozvali. Vzešlo z toho to, že se asi stovka publicistů působících v zábavním průmyslu zaslala HFPA otevřený dopis, ve kterém na ni naléhá, aby skončila se svým „diskriminačním jednáním, nedostatečnou profesionalitou a nedostatkem etiky“. Stejně tak požaduje, aby se vypořádala s obviněními z údajného úplatkářství.Následně HFPA ve čtvrtek přijala sérii reforem, které s touto kritikou pracují. Mělo by se jednat o opatření, která podle nich na kritiku reagují a situaci zlepší. Počet členů asociace by měl v příštích 18 měsících vzrůst o 50 %, přičemž by novými členy měli být hlavně novináři tmavé pleti. Jistou reformou projde také netransparentní a restriktivní přijímací proces do asociace.Netflix má výhradyNicméně, ředitel Netflixu Ted Sarandos má vůči těmto změnám výhrady, jelikož je považuje za nedostatečné.Nelíbí se mu hlavně rychlost a míra rozšiřování členské základny. Dále má výhrady k tomu, že HFPA nejen že nemá žádné černošské členy, ale neměla je ani posledních 20 let. Tento krok tak v podstatě znamená, že Netflix novinářům HFPA odřízl přístup ke svým tvůrcům a hercům. A to i přes to, že právě Netlix vedl v letošních cenách Zlatý glóbus s rekordními 42 nominacemi, ze kterých 6 proměnil.Ali Sar na celou věc reagoval tím, že si kritiku vezme k srdci a dodal, že je ochoten se se zástupci Netflixu setkat a prodiskutovat další postup a případné změny.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, ceny, neshody, změny